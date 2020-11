Prada Linea Rossa sceglie Gus Kenworthy

Il campione anglo-americano di sci freestyle è il nuovo protagonista della campagna Autunno/Inverno 2020 della linea sportiva della Maison

A cura di Francesca Gastaldi

La continua evoluzione tecnica dell’abbigliamento da montagna e da sci è da sempre al centro di Linea Rossa: materiali innovativi e linee pulite che si adattano perfettamente al corpo per affrontare al massimo anche le situazioni più estreme.

Gus Kenworthy, protagonista della campagna Autunno/Inverno 2020 di Prada Linea Rossa

Fotografia: Vanina Sorrenti

Protagonista della campagna Autunno/Inverno 2020 è Gus Kenworthy, il campione anglo-americano di sci freestyle, vincitore della prima medaglia d’oro ottenuta dalla Gran Bretagna nella Ski World Cup lo scorso febbraio. Noto anche per la sua partecipazione come attore nel 2019 alla nona stagione della serie televisiva American Horror Story, Gus Kenworthy si è fatto notare soprattutto per il suo impegno a tutela dei diritti LGBT, tanto da essere stato il primo personaggio di spicco nel mondo dello sport d’azione a fare coming out nel 2015.

Gus Kenworthy, protagonista della campagna Autunno/Inverno 2020 di Prada Linea Rossa

Fotografia: Vanina Sorrenti

Per la campagna Linea Rossa Autunno Inverno 2020 di Prada, Kenworthy è stato immortalato dalla fotografa Vanina Sorrenti in una serie di scatti in posa e in movimento per riflettere il suo carattere e la sua carriera poliedrica, sempre sottolineati dalla linea rossa.

Per l’Autunno/Inverno 2020, i capi di Prada Linea Rossa si ispirano agli sport invernali e sono progettati per offrire calore e resistenza nelle circostanze più estreme. Tra le novità proposte, EXTREME-TEX, un tessuto a tre strati appositamente sviluppato da Prada, declinato su giacche e pantaloni, a cui si aggiungono leggere imbottiture in grafene per l’isolamento termico e maglieria in tessuto tecnico con pesi diversi per rispondere a esigenze e condizioni differenti.

Gus Kenworthy, protagonista della campagna Autunno/Inverno 2020 di Prada Linea Rossa

Fotografia: Vanina Sorrenti