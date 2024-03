S&P ritocca le stime sul PIL Italia: ecco quanto crescerà

Nel mese di febbraio, i prezzi del gas e dell’elettricità sono tornati ai livelli di giugno 2021. Tutto bene, dunque? Non proprio. Nonostante la flessione dei prezzi delle materie prime, le famiglie italiane hanno dovuto far fronte, nel corso del 2023, a bollette più care in media di 300 euro rispetto a tre anni fa. Come è possibile? La CGIA di Mestre ha provato a rispondere alla domanda, rilevando quali sono le ragioni alla base dell’incongruenza tra caro bollette e calo delle quotazioni delle commodity.