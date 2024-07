BlackRock: gli americani temono di esaurire i propri risparmi durante la pensione

La maggior parte degli americani si sente più fiduciosa riguardo alle prospettive sulla pensione, tranne che per un’unica grande preoccupazione: l’esaurimento dei propri risparmi.

BlackRock e la pensione

Un nuovo sondaggio pubblicato da BlackRock mostra infatti che il 68% degli americani ritiene di essere sulla buona strada per la pensione, con un netto aumento rispetto al 56% dello scorso anno. Nonostante questa iniezione di fiducia, oltre il 60% degli intervistati ha dichiarato di essere preoccupato di esaurire il proprio gruzzolo negli anni del pensionamento.

Il problema è diffuso tra le varie generazioni. Circa il 69% della generazione Z, che comprende i nati tra il 1997 e il 2012, ha dichiarato di essere preoccupato per l’esaurimento dei propri risparmi. Rispetto al 56% dei Millennial e al 63% della Generazione X.

“La fiducia nella pensione è variata negli ultimi nove anni e, se da un lato abbiamo assistito a un aumento quando i mercati sono in rialzo, dall’altro, se analizziamo il sentimento in base al genere, alla generazione e all’accesso a un piano di risparmio pensionistico, la storia si complica”, ha dichiarato Rob Crothers, responsabile della divisione pensione negli Stati Uniti di BlackRock.

Risparmi restano esigui

Sullo stesso tema, i dati di Vanguard mostrano che il saldo medio di un piano pensionistico pagato dal datore di lavoro è salito a 134.128 dollari nel 2023, con un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. Il saldo mediano del conto è stato di 35.286 dollari, con un aumento del 29% rispetto al 2022.

L’aumento considerevole dei saldi dei conti correnti è dovuto all’incremento dei mercati azionari e obbligazionari e ai contributi versati nel corso dell’anno, ha dichiarato Vanguard.

Nonostante il balzo, i saldi dei conti non sono ancora vicini alla cifra di 1,46 milioni di dollari che gli americani ritengono necessaria per andare in pensione in modo confortevole.

Gli americani ritardano l’età della pensione

Il quadro si complica, considerando che i consumatori sono alle prese con una serie di ostacoli finanziari, tra cui i tassi di interesse elevati e l’inflazione: nonostante un raffreddamento rispetto al picco del 9,1% registrato nel giugno 2022, l’indice dei prezzi al consumo rimane al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve. Rispetto al gennaio 2021, prima dell’inizio dell’impennai inflazionistica, i prezzi sono aumentati del 20%.

L’incertezza nel panorama economico ha spinto molti americani a riconsiderare se la pensione sia un obiettivo realistico. Secondo i dati di un sondaggio separato della compagnia di assicurazioni Nationwide, più di un quarto di tutti gli investitori non pensionati ha dichiarato che, se dovesse andare in pensione entro i prossimi 12 mesi, sarebbe costretto a rientrare nel mondo del lavoro a causa di risparmi insufficienti mentre il 19% dubita che riuscirà a mettere da parte abbastanza denaro per andarci.