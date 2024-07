Bitcoin toccherà un nuovo massimo storico quest’anno

E gli analisti non si tirano indietro a delineare le prospettive future. Così secondo un rapporto pubblicato da CCData, il Bitcoin non ha ancora raggiunto il massimo del suo attuale ciclo e probabilmente supererà il suo massimo storico quest’anno.

Bitcoin: dal ciclo all’halving

Il viaggio verso il record di marzo è stato in gran parte guidato dall’approvazione e dal lancio di ETF sul Bitcoin negli Stati Uniti a gennaio. Secondo CCData, questi fondi hanno attirato una raccolta netta di circa 14,41 miliardi di dollari fino ad oggi. Gli ETF consentono agli investitori di acquistare un prodotto che segue il prezzo del Bitcoin senza possedere la criptovaluta sottostante.

I sostenitori della moneta digitale affermano che ciò ha contribuito a dare sfarzo all’asset class e a rendere più facile il coinvolgimento di grandi investitori istituzionali.

Ma, dice il report di CCData, non abbiamo ancora visto l’apice. Il “ciclo” del Bitcoin si riferisce al periodo in cui la valuta digitale sale fino a un nuovo massimo storico, per poi scendere nuovamente ed entrare in un mercato ribassista o “inverno delle criptovalute”. Questi cicli – di cui tre sono stati completati dal lancio del Bitcoin – tendono a seguire uno schema simile.

Di recente si è verificato l’evento chiamato dimezzamento o halving, durante il quale la ricompensa per i minatori viene dimezzata, riducendo l’offerta di Bitcoin sul mercato.

L’halving è un evento cruciale per il settore delle criptovalute e per l’intero panorama finanziario, poiché riducendo la ricompensa per l’estrazione provoca un calo del numero di nuovi Bitcoin in circolazione, facendo potenzialmente salire il prezzo delle valute esistenti.

In genere, il dimezzamento si verifica spesso mesi prima che il Bitcoin raggiunga il massimo storico ma il ciclo attuale è stato diverso. Il Bitcoin ha raggiunto il suo ultimo record prima di dimezzarsi a causa della spinta rialzista degli ETF negli Stati Uniti.

Nuovo record in arrivo?

Per queste ragioni, come sottolinea il rapporto di CCData, che ha esaminato i movimenti storici del prezzo del Bitcoin, la criptovaluta per eccellenza deve ancora raggiungere una nuova vetta.

La società di dati e ricerca ha affermato che le tendenze storiche hanno dimostrato che l’evento del dimezzamento ha sempre preceduto un periodo di espansione dei prezzi che può durare da 366 a 548 giorni “prima di produrre un top del ciclo”. L’ultimo dimezzamento del bitcoin è avvenuto il 19 aprile di quest’anno, quindi questi tempi storici non sono ancora trascorsi.

Infine, suggerisce CCData, l’approvazione degli ETF su Ethereum negli Stati Uniti contribuirà ad aumentare la domanda di criptovalute.