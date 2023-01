Si intitola “Navighiamo la transizione secolare” la quarta puntata di “Destinazione Alpha”, il primo podcast di Plenisfer Investments, sgr fondata e guidata da Giordano Lombardo.

Ed è lo stesso Lombardo, affiancato da Matteo Lenardon, head of sales Italia di Plenisfer, a essere protagonista di questo nuovo appuntamento del podcast, in cui i due esperti forniscono la loro view su un tema così importante come quello di affrontare la transizione nel modo corretto sui mercati.

Di fatti, si parla sempre più spesso di transizione e proprio per questo gli esperti di Plenisfer hanno pensato di trattare il tema con il solito approccio non convenzionale. Come spiega Lombardo, “transizione è un termine molto usato e un po’ ambiguo oggi. La maggior parte delle persone pensa alla transizione energetica, o a quella verso un’economia sostenibile. Noi usiamo transizione in un’accezione diversa: siamo convinti che i modelli di crescita economica seguano dei paradigmi di lungo periodo, diciamo trenta o quarant’anni, in cui alcuni fenomeni di fondo nascono, evolvono e tendono ad esaurirsi, per dare luogo alla nascita di un nuovo paradigma. Ecco, noi pensiamo che siamo alla fine di un certo paradigma mentre uno nuovo sta nascendo, i cui contorni non sono ancora chiari. Ma i segni sono inequivocabili. E ignorarli per un investitore sarebbe suicida”. E il tempo è un fattore cruciale quando si parla di investimenti e trend secolari, come sottolinea Lenardon: “Transizione oggi è un temine molto usato, quasi abusato, per cui partirei dallo spiegare perché è così importante per chi investe. significato della transizione secolare, che giusto per chiarire non vuol dire che dura un secolo, ma transizione di lungo periodo”.

Quindi, secondo Lombardo bisogna evitare di puntare sul breve termine: “Pensiamo che basare delle strategie di investimento su previsioni macro a breve termine sia non solo sbagliato ma controproducente, per cui evitiamo tendenzialmente di farlo. Si potrebbe obiettare che a maggior ragione lanciarsi in previsioni macro di lungo periodo sia altrettanto azzardato se non di più. Ma qui non si tratta di fare i guru, i perma-bear o perma-bull. Noi siamo gestori di portafogli, non futurologi. Si tratta invece di leggere le trasformazioni che stanno già avvenendo intorno a noi e cercare di interpretarle, con la consapevolezza che si tratta pur sempre di ipotesi di lavoro, che andranno poi verificate alla prova dei fatti. Stando sempre pronti a cambiare interpretazione se quella che diamo non regge più“.

Questi solo alcuni brevi passaggi della interessantissima quarta puntata del podcast Destinazione Alpha, disponibile in esclusiva sul sito e sulla pagina Linkedin di Plenisfer. Non perdetela!