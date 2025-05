Pictet, le tappe dei 25 anni di attività in Italia

Pictet AM ha celebrato ieri il 25° anniversario della presenza in Italia con un evento dedicato, che ha visto la partecipazione di oltre 700 invitati tra dipendenti, clienti e professionisti del settore (nella foto un momento dell’incontro). Dall’apertura del primo ufficio a Milano nel gennaio 2000, la società di gestione svizzera è oggi tra le principali case di gestione estere in Italia e rappresenta un punto di riferimento per l’industria dell’asset management.

Agli inizi del 2000 il mercato italiano presentava il più alto livello di attività finanziarie in proporzione al patrimonio; un terreno fertile per lo sviluppo e la trasformazione delle reti di consulenza finanziaria. Nei primi anni di attività Pictet AM si è concentrata sulla crescita, mettendo a segno i primi traguardi importanti: la firma del primo accordo di distribuzione nel 2003, la creazione del team di Advisory dedicato al mercato italiano delle banche e reti nel 2006 e l’avvio nello stesso anno della divisione marketing, rappresentando la prima casa d’investimento straniera a produrre contenuti in italiano pensati per rispondere alle esigenze dei professionisti (e dei loro clienti) in Italia.

Accanto allo sviluppo del business, Pictet AM si distingue fin da subito per l’attenzione alla sostenibilità e all’impatto dei megatrend su econo- mia, società e mercati. Nel 2000, infatti, diventa pioniere degli investimenti tematici con il lancio della strategia Pictet-Water, il primo fondo UCITS dell’industria dedicato al tema dell’acqua, il nuovo oro blu.

Dal 2006 al 2016 Pictet AM sperimenta una fase di consolidamento attraverso quattro ambiti: i prodotti tematici, pietre miliari dei porta- fogli degli italiani; le relazioni commerciali e i relativi servizi offerti alla clientela; la comunicazione, avvalendosi di strumenti di divulga- zione innovativi, a beneficio delle reti di consulenza finanziaria; l’atti- vità di advisory, personalizzata sulle specifiche esigenze del mercato retail italiano.

Cogliendo le opportunità presenti nel mondo della consulenza finanziaria, in fermento agli albori dell’introduzione della MIFID I, Pictet AM avvia una serie di iniziative innovative volte a favorire un dialogo aperto, diretto e continuativo con clienti e investitori. Tra queste, l’inaugurazione del primo Roadshow sul territorio nel 2007, caratterizzato da uno stile di comunicazione diretto e innovativo e l’apertura del blog “Pictet per Te” nel 2015, che getta le basi per l’avvio di una serie di attività di educazione finanziaria dedicate a clienti finali e studenti.

Sul fronte prodotti, in questo periodo nascono anche 3 grandi e importanti strategie del Gruppo: il Global-Megatrend Selection nel 2008, il primo prodotto che raccoglie le migliori idee di investimento tematiche in un solo fondo, il Pictet-Multi Asset Global Opportunities nel 2013, fondo multi-asset ideato e gestito direttamente dal team italiano di Ad- visory, e il Pictet-Global Environmental Opportunities nel 2014, frutto della sinergia con gli esperti dello Stockholm Resilience Centre per investire in modo scientifico nell’ambiente sfruttando il “Modello dei Limiti Planetari”.

Negli ultimi 10 anni, Pictet AM ha portato avanti la propria visione di lungo termine cercando di anticipare, cogliere e affrontare il cambia- mento, individuando opportunità anche in momenti di crisi. Con questo spirito, avvia nel 2019 la promozione dedicata ai PAC, con l’azzera- mento dei costi di apertura, volta a promuovere una tipologia di inve- stimento capace di “educare” il risparmiatore all’investimento di me- dio-lungo periodo, che beneficia delle fasi di volatilità e che libera dall’emotività di breve. Con lo stesso intento nel 2024 è stata ideata la SICAV Multi-Solutions con strategie step-in di accumulo azionario.

Dall’avvento del Covid nel 2019, a cui è seguito l’inizio di un nuovo ciclo di trasformazione economica, geopolitica e rinnovata volatilità sui mercati finanziari, Pictet AM ha ulteriormente ampliato gli strumenti di comunicazione per restare accanto agli investitori e assisterli in un contesto di incertezza. Tra questi, l’avvio del primo webcast digitale a febbraio 2019 e la creazione di una collana di podcast, a partire dal 2022, dedicati a temi economico-finanziari, al fine di suppor- tare il miglioramento dell’educazione finanziaria in Italia.