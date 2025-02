PGIM Investments, nuovo accordo di distribuzione con Online Sim

PGIM Investments, la divisione che si occupa della distribuzione dei fondi di PGIM, società di gestione degli investimenti a livello globale con 1.400 miliardi di dollari in gestione del gruppo americano Prudential Financial, ha rafforzato il proprio impegno nel mercato italiano, stringendo un accordo di distribuzione con Online SIM, la piattaforma specializzata nel collocamento online di fondi.

L’accordo

Come si legge nel comunicato, l’accordo è il primo di questo tipo per PGIM Investments in Italia, presente in Italia dal 2022 . E rappresenta un contributo fondamentale all’obiettivo di crescita a lungo termine e all’acquisizione di clienti nella regione.

“Tale accordo consente agli investitori di avere accesso alle strategie più importanti che la struttura delle affiliate di PGIM può offrire, mostrando le nostre capacità migliori nel fornire gli strumenti e i building block in modo da rendere più efficiente l’asset allocation. I fondi rappresentano una selezione di soluzioni di prim’ordine che coprono diversi settori e portafogli completi”, ha affermato Alessandro Aspesi, Head of Italy di PGIM Investments (nella foto).“PGIM si sta sempre di più affermando come asset manager con una presenza stabile tra gli intermediari europei e stiamo assistendo a una crescente domanda per la nostra gamma di strategie pubbliche e private”, ha aggiunto Aspesi, “Siamo entusiasti delle opportunità che questo accordo offre ai clienti privati nel mercato italiano, dove gli investitori continuano a cercare un’esposizione a soluzioni nei mercati obbligazionari e azionari”.

Chi è PGIM

PGIM è l’attività di gestione degli investimenti di Prudential Financial, 12esimo maggior gestore di investimenti in termini di asset istituzionali gestiti a livello mondiale (secondo la lista dei Top Money Managers di Pensions & Investments pubblicata a giugno 2024), offre oltre 100 fondi a livello globale attraverso un ampio spettro di asset class e stili di investimento.

La società – si legge sul sito – ha 42 uffici distribuiti in 19 paesi e giurisdizioni e 1.400 professionisti degli investimenti che servono clienti retail e istituzionali in tutto il mondo. La società ha un modello multi-manager in cui i gestori collaborano tra loro e sono specializzati in una particolare asset class con un mirato approccio all’investimento.