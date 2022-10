Petrolio in rialzo a causa della bassa offerta

Oggi i prezzi del petrolio sono saliti ulteriormente in risposta alla riduzione delle forniture e alla notizia che la Cina sta valutando una riduzione della durata della quarantena per il coronavirus.

I future sul greggio Brent sono aumentati di $ 1,15, o dell’1,2%, a $ 93,56 al barile. Il greggio WTI con consegna a novembre, che scade giovedì, è salito di $ 1,54, o 1,8%, a $ 87,09 al barile.

La Cina, il più grande importatore di greggio al mondo, quest’anno si è attenuta a rigide misure di contenimento del COVID-19, che hanno pesato pesantemente sulle attività economiche e commerciali, riducendo la domanda di carburante.

Bloomberg riferisce che Pechino sta valutando la possibilità di ridurre il periodo di quarantena per i visitatori in entrata a 7 giorni da 10 giorni.

Anche un incombente divieto dell’Unione Europea sul greggio e sui prodotti petroliferi russi, così come il taglio della produzione da parte dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio hanno sostenuto i prezzi.

L’Opec+ ha concordato un taglio della produzione di 2 milioni di barili al giorno all’inizio di ottobre.

Gli Stati Uniti provano a rilasciano le proprie riserve di petrolio

Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un piano per vendere il resto del suo rilascio dalla riserva petrolifera di emergenza della nazione entro la fine dell’anno, ovvero 15 milioni di barili di petrolio e iniziare a rifornire le scorte, mentre cerca di smorzare i prezzi elevati della benzina prima delle elezioni di medio termine dell’8 novembre.

L’annuncio, tuttavia, non è riuscito ad abbassare i prezzi del petrolio, poiché i dati ufficiali statunitensi hanno mostrato che le riserve Usa la scorsa settimana sono scese ai minimi dalla metà del 1984, mentre le scorte commerciali di petrolio sono diminuite più del previsto.

Nel frattempo, la domanda globale di carburante rimane incerta. L’attività economica degli Stati Uniti è cresciuta modestamente nelle ultime settimane, sebbene sia rimasta piatta in alcune regioni e sia diminuita in un paio di altre, ha affermato mercoledì la Federal Reserve in un rapporto.