Performanti e resilienti, bond protagonisti del 2024: la view di PIMCO

Performance interessanti, con una volatilità contenuta e una resilienza invidiabile ai vari scenari macro: è questa in sintesi la previsione sul 2024 del mercato obbligazionario. A rivelarla in una conferenza stampa tenutasi oggi a Milano è PIMCO, che ha presentato il suo Cyclical Outlook sulle prospettive a 6-12 mesi per i mercati e l’economia globale.

L’outlook sul 2024

In particolare, a intervenire nella conferenza stampa sono stati Nicola Mai, Economist e Sovereign Credit Analyst di PIMCO e Adriano Nelli, Executive Vice President and Head of Global Wealth Management Italy di PIMCO.

Dopo un 2023 in cui l’economia globale ha dimostrato una sorprendente resilienza – guidata da crescita forte negli Stati Uniti – gli esperti prevedono una riduzione di marcia verso la stagnazione o una lieve recessione nel 2024. Il rallentamento sarà verosimilmente più marcato nei Paesi con mercati più sensibili ai tassi di interesse e l’eccezionale vigore dell’economia americana probabilmente verrà meno nell’orizzonte ciclico di sei-dodici mesi.

L’analisi di Nicola Mai

“Con valutazioni appetibili e rendimenti sui massimi da 15 anni – ha spiegato Nicola Mai – i mercati obbligazionari possono offrire una varietà di opportunità con potenziale di validi risultati in molteplici scenari macroeconomici. Sui mercati del credito, continuiamo a privilegiare gli MBS agency statunitensi e altri attivi di alta qualità assistiti da garanzia che offrono sia rendimenti interessanti che resilienza in caso di ribassi. Ravvisiamo anche opportunità di straordinaria appetibilità per l’obbligazionario globale, con potenziale di sovraperformare quello americano a fronte di maggiori rischi di ribasso sul versante economico. Siamo focalizzati sui mercati sviluppati più liquidi alla luce dei rendimenti interessanti ma puntiamo a cogliere valore anche nel debito dei mercati emergenti. I rendimenti monetari restano elevati, tuttavia gli investitori rischiano di perdere opportunità restando troppo a lungo sul monetario. Il rally del mercato obbligazionario nella parte finale del 2023 ha evidenziato come gli investitori possano conseguire rendimenti complessivi più appetibili con obbligazioni di alta qualità a media scadenza, per il combinarsi di rendimenti e apprezzamenti dei prezzi dei titoli, senza assumere un rischio di tasso di interesse maggiore con obbligazioni a lunga scadenza”.

Le parole di Nelli