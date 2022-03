Perfectly imperfect, i profumi più emblematici scattati da Wall Street Italia

I profumi più emblematici della primavera-estate scattati da Wall Street Italia

Photographer: Keila Guilarte

Editor: Martina Riebeck

Interpretato da Martina Rella @Monster_badd

Ogni corpo è stupendo se sappiamo amarlo e per amarlo bisogna evitare i condizionamenti di chi non ha il coraggio. Ogni punto di svolta parte da noi, se sappiamo amare noi stessi corpo e anima sapremo amare anche gli altri. La libertà è l’anima gemella dell’amore e nemica della paura e dell’odio.

L’abbellimento estetico è qualcosa che ho trascurato in un certo senso anche per amor proprio. Costringermi a coprire il volto delle mie imperfezioni e di stringere il corpo per esaltare le mie forme nascondendo ciò che realmente si trova sotto mi ha sempre spinto a schivare quello che avrebbe potuto sovrastare la mia persona, mostrando solo una parte alterata di me.

Ciò non ha evitato che negli anni io abbia avuto problemi con il mio corpo, ma ho sempre sentito molto forte la spinta a condividerlo, a mostrarlo agli altri con la speranza di dare coraggio a chi si sente inadatto e imparare ad accettarsi per quello che si è.

Parlo di coraggio perché esporsi significa anche ricevere critiche, giudizi e commenti… Non sempre gradevoli. Per lo stesso motivo succede ancora che il pensiero maschilista sovrasti le menti di chi non riesce ad aprirsi alla nudità come si faceva in passato o, come naturalmente dovrebbe essere, senza sentirsi in potere di rendere materiale sessuale un bel sedere o seno prorompente. Ogni corpo è stupendo se sappiamo amarlo…



Chanel, Paris – Biarritz. Gli agrumi, accompagnati da una nota acquosa, aprono la strada a un accordo di mughetto

Eau de parfum con note frizzanti di mandarino verde,un cuore di salvia sclarea ed essenza di patchouli

Eau de toilette con note aromatiche e vegetali

Eau de parfum sensuale e voluttuosa a base di miele



Acqua di Parma, Colonia C.L.U.B. Note di limone e bergamotto, un tocco speziato di bacche rosa e pepe nero e la freschezza di shiso e rosmarino



Gucci Guilty. Eau de parfum legnosa, aromatica e ambrata



Déclaration de Cartier. Eau de toilette Haute Fraîcheur con note vegetali intense e vivaci