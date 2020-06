Perchè il Giappone è già pronto per il mondo post-Covid

a cura di Christophe Braun, Investment Director di Capital Group

Il COVID 19 è ormai sotto controllo in Giappone e in Asia orientale. È interessante notare come il numero di casi è stato molto basso se si guarda regioni come il resto della Cina (esclusa Wuhan o la provincia di Hubei), la Corea del Sud, Taiwan, il Giappone e il Vietnam.

Fattori culturali

Una possibile ragione di ciò è che il Giappone è culturalmente predisposto al distanziamento sociale. Gli abbracci non fanno parte della cultura, si inchinano invece di stringere la mano, e indossano regolarmente mascherine, soprattutto se sono malati. Come società, il Giappone è stato in grado di gestire l’epidemia di COVID 19 senza un lockdown estremo – le misure sono state introdotte tardi e da allora hanno già allentato le restrizioni. Di conseguenza, l’impatto sulle aziende che servono il Giappone è stato di breve durata.

Più in generale, il Giappone è molto ben posizionato per affrontare il mondo post-COVID 19, e ci sono alcuni fattori che rendono il Giappone un caso interessante. La tecnologia sta accelerando il passaggio a lungo termine da un mondo analogico a uno digitale e nei prossimi dieci anni questo aumenterà ancora di più grazie alla robotica, ai sensori e all’impatto del cloud. I giapponesi sono molto innovativi, sono bravi a prendere qualcosa e a renderlo migliore, quindi è possibile trovare molte aziende innovative in Giappone in cui investire.

Il fattore demografico

Un altro motivo per cui il Giappone è ben posizionato per il mondo post-COVID 19 è dovuto all’invecchiamento della popolazione. Nel 1974 la popolazione globale era di 4 miliardi di persone e ci aspettiamo che raggiunga i 10 miliardi entro il 2050. Tradizionalmente, l’agricoltura e l’industria manifatturiera hanno dato lavoro a un gran numero di persone, ma l’automazione ridurrà le possibilità di occupazione per molti.

I mercati emergenti che attualmente beneficiano di una popolazione numerosa potrebbero non essere ben posizionati in futuro se industrie come quella manifatturiera non saranno in grado di assorbire l’occupazione. Questi paesi potrebbero dover affrontare una tassa demografica. Nel caso del Giappone, non avere una popolazione in crescita e in età lavorativa può andare a loro vantaggio.

Un’industria altamente tecnologica

Molte fabbriche giapponesi hanno intrapreso un’importante transizione nella loro produzione e hanno iniziato a installare sensori ottici sui propri robot, così ora possono compiere operazioni di assemblaggio e lavorazione più complesse rispetto a semplici movimenti pre-programmati di saldatura e verniciatura.

Si potrebbe pensare che un essere umano sia più agile e più abile, ma questi robot dotati di sensori ottici sono diventati più veloci, migliori e più precisi, e si può far funzionare la fabbrica 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza necessità di assenze per malattia o pause caffè. È un modo molto efficiente di produrre.

La tecnologia cloud ha anche cambiato ulteriormente la produzione. Una fabbrica in un luogo che sta generando una quantità incredibile di dati può condividere e analizzare questi dati per insegnare ad altri robot nelle fabbriche di tutto il mondo, imparando essenzialmente quali sono i migliori movimenti per eseguire un dato compito.

Sfruttando i big data e il machine learning, stiamo assistendo allo sviluppo di fabbriche più intelligenti e di processi di produzione in cui non sarà necessario molto lavoro umano e interazione tra il personale. Una fabbrica in Giappone ha automatizzato tutte le fasi del processo di produzione, quindi di fatto le auto escono dall’altra parte premendo un pulsante.

Un industria di precisione non imitabile

Inoltre, i giapponesi sono particolarmente abili nella produzione di precisione grazie alla loro lunga tradizione artigianale. La capacità dei giapponesi di concentrarsi su un’area per molti anni o addirittura decenni li aiuterà a creare l’infrastruttura del mondo digitale verso cui ci stiamo muovendo.

Se si guarda la parte anteriore di un treno Shinkansen, è realizzato a mano e ha un livello di artigianalità molto alto difficilmente replicabile per le aziende di altri paesi come la Cina. La tecnologia può essere imitata, ma l’artigianato prezioso è più difficile. È un esempio del tipo di azienda giapponese che ha un vantaggio.

I l Giappone è anche un’isola a basse risorse, quindi devono essere molto efficienti e concentrati sulla produttività. La tecnologia per migliorare l’efficienza energetica sarà importante in un mondo che conta miliardi di persone.