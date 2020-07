Per gli amanti del Polo

Perfetta espressione della precisione orologiera del marchio il nuovo Piaget Polo S rende omaggio allo sport dei Re

A cura di Elisa Copeta

Dalla fondazione del primo laboratorio di La Côte-aux-Fées, nel 1874, Georges-Édouard Piaget dedicò tutto sé stesso alla produzione di movimenti di alta precisione. Il suo motto è sempre stato uno: “Toujours faire mieux que nécessaire” (fare sempre meglio dello stretto necessario), ed è proprio questa costante ricerca della perfezione che ha segnato il successo di Piaget.

La storia. presentati i primi calibri ultra-piatti che di- vennero il marchio di fabbrica della Maison e la base della collezione Altiplano. Ancora oggi, all’interno degli ‘Ateliers de l’Extraordinaire’ i maestri artigiani utilizzano le competenze perfezionate di generazione in generazione per realizzare segnatempo unici e inimitabili. Con l’intento di creare un orologio che fosse espressione dello spirito del proprio tempo, nel 1979 la Maison ha lanciato il primo Piaget Polo.

Il Piaget Polo S. Oggi il marchio introduce una nuovissima versione: il Piaget Polo S. L’orologio, che rende omaggio allo sport dei Re, è la perfetta rappresentazione dell’ethos della Piaget Society, che si fonda sulle amicizie che il marchio ha costruito nel mondo della musica, del cinema, dell’arte e dello sport.

Sfidare le convenzioni. Questo modello è con classe, le convenzioni: la Maison, infatti, ha racchiuso un movimento automatico di precisione all’interno di un orologio in acciaio inossidabile.

Le caratteristiche. Il Piaget Polo S è caratterizzato da un quadrante coussin verde con decoro guilloché orizzontale. La sua cassa rotonda, di 42mm, è in acciaio inossidabile quadrante è abbinato a lancette nei toni dell’oro rosa, indici in oro e data. Lancette e indici sono rivestiti in SuperLuminova, per consentire un’ottima lettura anche in caso di scarsa luminosità, e la lancetta dei secondi presenta l’elegante P di Piaget sul contrappeso.

Il movimento. Il segnatempo è alimentato dal movimento di Manifattura Piaget a carica automatica 1110P con una massa oscillante color ardesia visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro. La produzione di questo modello è limitata a 888 pezzi.

Prezzo: 12.900 euro

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di luglio/agosto del magazine Wall Street Italia.