Pensioni, il calendario Inps di luglio 2025: le date da segnare per Naspi e assegno unico

Con l’arrivo del mese di luglio, si avvicinano anche i consueti accrediti delle prestazioni erogate dall’INPS destinate a famiglie, pensionati, disoccupati e lavoratori in difficoltà economica. Vediamo quali sono le date da tenere d’occhio per i pagamenti di luglio 2025: dalla pensione all’Assegno Unico, dalla Naspi al Supporto per la Formazione, fino all’Assegno di Inclusione.

Pensioni INPS luglio 2025: quando arrivano

Come da tradizione, il pagamento delle pensioni è previsto per il primo giorno utile del mese. A luglio 2025, la data di accredito è martedì 1° luglio, sia per chi riceve l’importo sul conto bancario o postale, sia per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici di Poste Italiane.

Da ricordare che anche a luglio resta in vigore la soglia dei 1.000 euro netti per il ritiro in contanti. Se l’importo mensile supera questo limite, il pensionato dovrà comunicare all’INPS un conto di appoggio per ricevere l’intero accredito.

Ma luglio è anche il mese della “quattordicesima mensilità”: un bonus aggiuntivo che spetta ai pensionati con determinati requisiti anagrafici e reddituali. In particolare, la quattordicesima viene riconosciuta a:

pensionati con almeno 64 anni di età ;

con un reddito annuo fino a due volte il trattamento minimo INPS (ossia circa 15.560 euro lordi nel 2025, soglia da confermare ufficialmente).

L’importo varia in base agli anni di contributi e alla fascia reddituale: può andare da circa €336 a oltre €655. L’accredito della quattordicesima avverrà insieme alla pensione di luglio.

INPS pubblica ogni anno una circolare con i limiti di reddito e gli importi aggiornati per il diritto alla quattordicesima.

Poste Italiane invita i pensionati, dove possibile, a recarsi agli sportelli in orari meno affollati, come il pomeriggio o nei giorni successivi al 1° luglio, e consiglia di utilizzare i Postamat per chi possiede strumenti elettronici come Conto BancoPosta, Postepay Evolution o Libretto.

I beneficiari che ricevono l’Assegno Unico in modo continuativo da mesi precedenti riceveranno il pagamento tra il 15 e il 18 luglio 2025. Diverso il discorso per chi ha presentato una nuova domanda o modificato la propria posizione: in questi casi, il versamento avverrà entro la fine del mese successivo alla richiesta.

Attenzione: eventuali ritardi potrebbero verificarsi per chi ha variato l’IBAN o non ha ancora completato correttamente la domanda.

Naspi: quando arriva l’indennità

Anche per il mese di luglio, la Naspi – l’indennità mensile di disoccupazione – verrà erogata entro metà mese, in una finestra temporale che solitamente va dal 10 al 15 luglio. La tempistica può variare a seconda della data di presentazione della domanda.

Per conoscere la data esatta del pagamento, è possibile accedere al proprio fascicolo previdenziale sul portale INPS, utilizzando SPID, CNS o CIE.

Stesse tempistiche anche per chi percepisce DIS-COLL, il sostegno dedicato ai collaboratori coordinati e continuativi.

Supporto per la formazione e il lavoro

Introdotto a settembre 2023, il Supporto per la Formazione e il Lavoro consiste in un contributo economico mensile da 350 euro, destinato a chi partecipa a:

corsi di formazione o riqualificazione professionale;

iniziative di orientamento e inserimento lavorativo;

percorsi di politiche attive del lavoro

Il pagamento è previsto intorno al 30 luglio per le domande inoltrate nella prima metà del mese, mentre per chi presenta la richiesta dopo il 15, l’erogazione slitta al mese successivo.

Assegno di inclusione: quando arriva a luglio

Anche nel mese di luglio continua il versamento dell’Assegno di Inclusione (ADI), misura di contrasto alla povertà che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. I nuovi beneficiari riceveranno l’importo intorno al 15 luglio, a patto di aver completato la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).

Coloro che già ricevevano l’ADI nei mesi precedenti riceveranno il nuovo accredito entro la fine del mese.