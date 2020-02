Pedevilla, la ristorazione di qualità

Ecco come la società riesce a offrire soluzioni su misura per aziende attente al benessere delle proprie persone

Il biglietto da visita di Pedevilla esibisce un messaggio chiaro: la ristorazione aziendale di qualità. Qualità per i prodotti offerti, qualità per il servizio al cliente, qualità per tutte le persone coinvolte. In uno slogan, la società offre “progetti e soluzioni su misura per aziende che curano il benessere delle proprie persone” mettendo il cliente al centro di tutto quello che viene fatto. Ma come riesce Pedevilla a mettere effettivamente in pratica questa filosofia? Ce lo spiega il direttore generale Gianpiero Pazzanese.

“Mettere al centro il cliente significa, per noi, ascoltare con attenzione le sue esigenze e identificare quelle non percepite, puntando alla loro completa soddisfazione. Significa capirne i valori e declinarli in quello che facciamo tutti i giorni. Ci occupiamo del benessere delle persone, offrendo un servizio di ristorazione aziendale che garantisca a ogni singolo individuo il massimo della qualità oggi sul mercato. L’innovazione è parte integrante del nostro modello di business: costantemente stimolati dalle sfide, puntiamo a offrire soluzioni personalizzate, sempre più all’avanguardia e, soprattutto, coerenti con gli obiettivi dei nostri clienti. Ci proponiamo quali partner per contribuire al benessere delle persone in un’ottica di welfare e sostenibilità: valori chiave delle aziende che scelgono di affidarsi a noi”.

Che approcci usate affinché la qualità sia il filo conduttore in tutto quello che fate?

“Formazione e diffusione dei valori aziendali: sono questi i punti cardine del nostro business. Lavoriamo quotidianamente sulla qualità: dai nostri chef executive agli area manager, tutti noi collaboriamo per il raggiungimento di elevati standard qualitativi. A breve sarà inaugurata la Pedevilla Academy. I nostri collaboratori riceveranno una formazione completa da professionisti di primo piano, appartenenti sia al settore della ristorazione che a quello delle scienze nutrizionali. Questo percorso eleverà ancora di più le competenze specifiche di ogni nostro collaboratore che contribuiranno alla realizzazione dell’eccellenza nel nostro settore. Abbiamo attivato un sistema che incentivi l’impegno nel raggiungimento degli obiettivi”.

Cosa vuol dire fornire soluzioni personalizzate nel campo della ristorazione?

“Accompagniamo il cliente nell’ideazione e nella realizzazione di un progetto su misura, basato sulle sue esigenze e sui suoi obiettivi. Garantiamo qualità in ogni soluzione proposta: dall’offerta gastronomica alla realizzazione degli spazi. Dotiamo i nostri ristoranti di materie prime a chilometro zero, affidandoci alle eccellenze del nostro territorio e impattando il meno possibile sull’ambiente. Collaboriamo con un team di architetti per creare ristoranti funzionali, senza sacrificare la bellezza degli interni: creiamo una perfetta sinergia tra le nostre competenze tecniche e la realizzazione di arredi su misura dal design ricercato, grazie ai nostri artigiani, prediligendo materiali eco sostenibili. Lo spazio viene organizzato attraverso lo studio di dati relativi all’affluenza che consente al nostro team di architetti di ottimizzare i flussi all’interno del ristorante per ridurre i tempi di attesa”.

Che ruolo gioca la sostenibilità in Pedevilla?

“La sostenibilità è il fil rouge di tutta la nostra offerta. Privilegiamo la scelta di materie prime locali, spesso stringendo accordi con piccoli produttori, aiutandoli nello sviluppo del loro business e cercando di impattare il meno possibile sul nostro ambiente. Anche le nostre auto aziendali sono esclusivamente elettriche o ibride, per ridurre al minimo i danni al nostro pianeta. Sposiamo numerose iniziative per la riduzione degli sprechi alimentari e per sensibilizzare gli individui verso un consumo responsabile del cibo: ci occupiamo, ad esempio, della realizzazione di compost con i residui alimentari, e collaboriamo con le Ong per il recupero dei pasti non consumati. Abbiamo lanciato il programma #PlasticFree2022: un progetto che ci impegna a eliminare la plastica dai nostri ristoranti e dalle nostre cucine nei prossimi tre anni. Pedevilla è un’azienda familiare. Nonostante abbiamo raggiunto una dimensione importante, le relazioni con i nostri collaboratori rimangono sempre fondamentali. Il rapporto con le persone che compongono la nostra azienda è molto spesso personale e di lunga data: questo ci consente di essere particolarmente attenti alle specifiche esigenze di ogni nostro collaboratore. Inoltre, abbiamo disegnato un preciso piano di welfare che vedrà piena realizzazione nel corso del 2020.”

L’articolo integrale è stato pubblicato sul magazine Wall Street Italia di gennaio 2020.