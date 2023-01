Paris Haute Couture: Valentino

Nella collezione primavera-estate della maison Valentino, l’universo della couture incontra quella di un night club, promuovendo il riutilizzo creativo dei materiali di scenografia

A cura di Redazione Wall Street Italia

L’alta moda è una sfera di fantasia e di libertà, dell’unico e dell’eccezionale, dove l’artigianato crea nuove ed audaci realtà. Il tessuto diviene un chiaroscuro sul corpo, i volumi fluttuano, i tagli sono impercettibili, con un nastro di chiffon che sorregge un abito da gran sera. Facendo leva su questa virtù, per la collezione Haute Couture primavera-estate 2023 il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, ha immaginato un incredibile rendez-voux tra l’universo della couture e quello del club. Due universi distinti, con valori comuni: la stravaganza, la concezione degli abiti come strumenti di trasformazione, la costruzione di un vero sé, l’esibizione e la rivelazione, una pluralità di bellezza intesa come individualità.

C’è una simbiosi tra i personaggi del club e il DNA della maison Valentino: l’audacia trasmessa attraverso il colore, i motivi grafici, i decori ed il volume. I volant creano nuove architetture intorno ai corpi, i pois e le righe sono reinterpretati attraverso il taglio, dando vita a due dimensioni da tre, ricami e drappeggi a mano compaiono sugli abiti, così come piume rosa pallido annodate con fiocchi di raso nero. Un gioco di scala amplifica i dettagli, facendoli risuonare.

Valentino Le Club Couture, collezione Haute Couture primavera-estate 2023

Questo palcoscenico sublima la creatività, impiegandola più di una volta: per il défilé, infatti, la maison ha collaborato con La Réserve des arts, ente no profit francese fondato nel 2008 con l’obiettivo di sostenere l’economia circolare applicata al settore creativo (al cuore dell’attività vi sono il recupero di scenografie e prodotti a cui si regala una nuova vita, proponendoli a una community di oltre 10 mila membri che possono acquistarli per le proprie attività creative). La Maison ha affidato a La Réserves des arts il compito di recuperare parte del set-up dello show del 25 gennaio, nello specifico: il tappeto di 475 mq della passerella, i tendaggi ed i materiali tessili – che saranno proposti in due punti vendita francesi in seguito a un’attività di ricondizionamento.

La componente creativa unisce e riunisce le persone, in passerella e non, che sostengono una comune missione e creano nuovi scambi valoriali. Così facendo, la maison porta avanti il suo percorso di consapevolezza ambientale creando nuove sinergie con il territorio, promuovendo il dialogo con enti e organizzazioni che sostengono la cultura.

Valentino Le Club Couture, collezione Haute Couture primavera-estate 2023