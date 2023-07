Paris Haute Couture: il debutto di Tamara Ralph

La collezione autunno/inverno 2023-2024 della stilista australiana segna il debutto del suo omonimo marchio e l’inizio di un nuovo viaggio nel mondo dell’Alta Moda

L’appuntamento tanto atteso che apre la settimana dell’Alta Moda di Parigi è al Shangri-La, albergo di lusso che sorge nella ex residenza del principe Rolando Bonaparte. Nelle sue maestose sale sfilano le creazioni couture autunno/inverno 2023-2024 di Tamara Ralph, una collezione segna il debutto dell’omonimo marchio della designer australiana e l’inizio del suo nuovo viaggio nel mondo dell’Alta Moda.

“Dopo quattordici stagioni di sfilate couture a Parigi, è con grande onore e gioia che torno in questo meraviglioso mondo con la prima collezione che porta il mio nome. Ho lavorato instancabilmente e con passione e sarò per sempre grata di poter fare ciò che amo di più, con i miei incredibili artigiani e il team con cui ho lavorato per così tanti anni”, racconta Tamara Ralph dietro le quinte.

Un’interpretazione poetica della creatività che spinge i confini della couture, definendo l’arte nella sua forma più vera. La collezione è un’ode all’artigianalità e al savoir-faire, che la designer ha scoperto attraverso anni di couture, [la Maison Ralph & Russo, fondata da Tamara Ralph e il marito Michael Russo, è stata venduta nel 2021 alla società di investimenti americana Retail Ecommerce Ventures, N.d.R], ed è espressa in elegantissimi design contemporanei che resistono alla prova del tempo.

Tamara Ralph, collezione Haute Couture autunno-inverno 2023/24

Diverse sfaccettature e dettagli (talvolta simili ad un’armatura) danno una nuova forza alla femminilità: nell’immaginazione di Tamara Ralph, ogni creazione consente alla sua musa di affrontare qualsiasi ostacolo con sicurezza, grazia e forza. Le petite mains degli atelier hanno dato vita a dettagli simili a gioielli e ad una stravagante gamma di ricami – rose tempestate di cristalli e gabbie ornate drappeggiate di perle e cristalli -, un’interpretazione audace e forte del nuovo mondo couture di Tamara Ralph.

La collezione è ricca di sfumature nei toni del pastello – menta, rosa cipria e lavanda – giustapposte a ricche tonalità di velluto nero e rosa lampone. Materiali sontuosi come crêpe di seta, chiffon, organza di raso di seta, taffetà di seta e velluto vengono messi in risalto, e contrastati, da accessori più “strutturali”. Con un’eleganza plissettata, rafforzata da dettagli metallici, la collezione incarna una nuova espressione di femminilità e di forza, ed evoca un avvincente mix di evasione e realtà.

“Stiamo creando il mondo che vorremmo esistesse”, conclude Tamara Ralph con un sorriso.

