Paris Haute Couture: Chanel

La collezione primavera-estate 2023 della maison Chanel è un ode agli animali tanti cari a Mademoiselle, che compaiono “monumentali” in passerella e sui preziosi abiti delle modelle-majorettes

A cura di Margherita Calabi

Cartolina da Parigi. Il rendez-vous più esclusivo della settimana della Haute Couture è in Place Joffre, nel settimo arrondisement di Parigi, proprio davanti a l’École Militaire, una delle più importanti accademie militari francesi. Al Grand Palais Éphémère va in scena la collezione Haute Couture primavera-estate 2023 della maison Chanel. L’ispirazione parte dall’appartamento di Gabrielle Chanel, allo storico indirizzo di 31 di rue Cambon (proprio dietro al Ritz, l’albergo 5 stelle al numero 15 di Place Vendôme che Mademoiselle elesse a sua dimora all’inizio del 1930). Quella di Rue Cambon non è una semplice casa, ma un luogo magico grazie allo stile inconfondibile di Coco Chanel: ogni elemento all’interno dell’appartamento racconta qualcosa di lei, dalle collezioni di oggetti alle sculture, fino ai disegni che rappresentano leoni, cervi, uccelli e cammelli.

Chanel Haute Couture primavera-estate 2023, foto: Xavier Veilhan, Ola Rindal

Virginie Viard, direttore creativo della Maison, anche per questa stagione collabora con Xavier Veilhan, chiedendogli di reinterpretare in passerella ognuno di quegli animali presenti nell’appartamento tanto caro a Coco. E, ça va sans dire, gli ospiti rimangono sorpresi: la passerella diventa una piazza di paese, dove parte un allegro corteo. Undici animali, veri e propri “monumenti” in legno, cartone e carta creati da Veilhan arrivano in scena e nascondono al loro interno modelle con preziosi abiti couture.

Gli animali, infatti, sono i protagonisti di tutti i ricami di questa collezione, un elogio all’eccellenza del savoir-faire artigianale della Maison. Ricamati su abiti corti e cappotti in tweed, gattini, corgi, conigli e rondini spiccano sono i protagonisti insieme ai cervi e le emblematiche camelie della Maison.

In questa collezione, l’abito Chanel si ispira alle divise femminili da sfilata e da spettacolo: cilindro, papillon, guanti bianchi, stivali stringati, mantella di raso, gonna plissettata, giacca doppiopetto o peplo, pettorali, paillettes, shorts corti o sottoveste. È proprio nella poesia delle majorettes che Virginie Viard trova la sua ispirazione.

Chanel Haute Couture primavera-estate 2023, Courtesy Chanel

Abiti e tute, leggeri e raffinati, sono caratterizzati da sovrapposizioni, trasparenze, balze, pieghe, spalline sottili e pizzi ridipinti. Creazioni preziose, moderne, con un allure e un certo je ne sais quoi in tulle di seta, taffetà, organza, crêpe georgette e pizzo chantilly sfilano in passerella. E come nella più bella storia delle favole, la collezione Haute Couture primavera-estate 2023 della maison, si chiude con una sposa in abito ricamato di rondini.

Chanel Haute Couture primavera-estate 2023, Courtesy Chanel