Cinque modi per aumentare i propri risparmi

Aumentare i propri risparmi è sempre una mossa intelligente da fare in qualsiasi momento della propria vita, pensando a momenti difficili che prima o poi capitano. Secondo gli esperti, regola aurea è avere da parte un gruzzoletto per coprire dai tre ad almeno sei mesi di spese. Una cifra che però in molti non hanno.

Dalla pandemia alla guerra, cosa sta succedendo

Sicuramente la pandemia ha rimpinzato i salvadanai degli italiani. Lo scorso anno con quasi 100 miliardi di euro aggiuntivi accumulati dalle famiglie e dalle aziende, la massa di risparmi degli italiani, nonostante la spesa per le ferie estive, ha superato per la prima volta quota 2.000 miliardi secondo i dati principali di un’analisi del Centro studi di Unimpresa. Tuttavia il boom dell’inflazione e il caro prezzi conseguente anche allo scoppio della guerra in Ucraina sta mettendo a dura prova le riserve degli italiani e non solo.

L’invasione russa dell’Ucraina ha scosso i mercati azionari scatenando al tempo stesso un’ansia generale per le finanze personali soprattutto dei più giovani, già messe a dura prova dall’aumento dei costi sulla scia della pandemia da coronavirus. A livello globale, i giovani sono stati tra i gruppi che hanno sentito gli effetti economici della pandemia in modo più sproporzionato. Un sondaggio dell’Ocse, pubblicato a luglio, ha scoperto che più di un terzo delle persone tra i 18 e i 29 anni in 25 paesi ha riferito di aver avuto difficoltà finanziarie dall’inizio della pandemia, più di qualsiasi altro gruppo di età. Ora, gli effetti economici potenzialmente di vasta portata e destabilizzanti di un’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina potrebbero mettere a rischio la timida ripresa finanziaria del mondo proprio quando i giovani si stanno rimettendo in piedi.

I consigli per aumentare i risparmi

Spesso si crede che occorre avere più soldi per poter aumentare i propri risparmi ma ci sono anche piccoli accorgimenti che possono aiutare a fare crescere i soldi da mettere da parte. Sull’emittente Cnbc, gli esperti indicano 5 consigli che possono aiutare a sfruttare al meglio le proprie entrate.

Ridurre le spese mensili

Si possono trovare grandi risparmi rivalutando le proprie spese quotidiane. Il consulente Jenkin, che ha scritto un libro chiamato “The 21-Day Budget Cleanse”, raccomanda alle persone di adottare un approccio “disintossicante” in merito al loro bilancio familiare.

Guardate le 21 spese più grandi che avete – se ne avete così tante – e cercate di fare qualcosa per cambiarle. Prendete la vostra bolletta di internet, telefono e cellulare, per esempio. Chiedete al vostro fornitore se c’è un pacchetto o una tariffa migliore o verifica sulle altre opzioni disponibili di altre compagnie.

“La maggior parte delle persone non si è mai presa il tempo per vedere dove stanno spendendo troppo “, ha detto Jenkin.

Rivalutate le vostre abitudini con la carta di credito

I saldi delle carte di credito possono costarvi anche più del 20%, se non state attenti. La verità è che non hai bisogno di più di due carte di credito, a meno che tu non sia un imprenditore, ha detto Jenkin che come tale, consiglia di iniziare con quello che lui chiama “chirurgia plastica” , ossia un taglio da bisturi delle vostre carte fino a quando non ne rimangono solo due.

Metti i tuoi soldi in un posto sicuro

Anche con i tassi di interesse ancora ai minimi storici, un conto di risparmio in una banca online o in una banca locale rimane il posto migliore per essere sicuri di poter accedere al denaro quando ne hai bisogno, ha detto Jenkin. Se perdi il lavoro o inizi un’attività, vorrai un accesso rapido al tuo denaro.

“Non puoi permetterti di metterlo in criptovalute o nel mercato azionario”, ha detto Jenkin.

Vendi ciò che non usi

Se non hai usato qualcosa in un anno – a parte i cimeli di famiglia o le decorazioni natalizie – è il momento di venderlo, ha detto Jenkin.

Se non hai indossato una camicia in un anno, per esempio, puoi venderla su un sito web così come dispositivi elettronici. Se non sei pronto a separarti per sempre da un oggetto – come un’auto in più, per esempio – potresti prendere in considerazione l’idea di affittarla.

Intraprendere un’attività secondaria

Generare più soldi non deve fermarsi alla vendita delle tue cose; puoi anche vendere le tue abilità, ha detto Jenkin. “Se hai un’attività, un’abilità o un talento, cerca di guadagnare quel reddito extra per costruire una riserva di denaro.