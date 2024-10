Oxford è la migliore Università del mondo. Italia fuori dalla top ten

L’Università di Oxford è il miglior ateneo del mondo. Così emerge dalla classifica mondiale delle università redatta dal Times Higher Education che incorona l’università inglese come prima per il nono anno consecutivo. L’Italia è fuori dalla top ten.

Università migliori del mondo: la classifica di Times Higher Education

Il regno di Oxford è ora il più lungo nella storia della classifica, superando gli otto anni di Harvard, terminati nel 2011. Oxford si distingue per la sua vocazione internazionale, in particolare per la percentuale di studenti internazionali e di co-autori internazionali.

Dietro ad Oxford, la migliore università si trova dall’altra parte dell’Atlantico, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) che è oggi l’università statunitense con il punteggio più alto, al secondo posto a livello globale, la sua migliore performance di sempre. Il MIT prende il posto dell’Università di Stanford, che è scesa dal secondo al sesto posto, la posizione più bassa dal 2010, a causa del calo dei punteggi per l’insegnamento, l’ambiente di ricerca e le prospettive internazionali.

L’Università di Harvard è passata dal quarto al terzo posto e l’Università di Princeton dal sesto al quarto. Il MIT e Princeton si stanno dimostrando dei cavalli di battaglia, con i dati che rivelano un costante miglioramento delle loro posizioni nell’ultimo decennio.

I principali Paesi che guadagnano stima nella classifica sono Cina, Francia e Germania. Le università cinesi ottengono ora il 7,7% dei voti per l’insegnamento, rispetto al 7,2% dello scorso anno e al 2,7% di dieci anni fa, e il 7,3% dei voti per la reputazione della ricerca, rispetto al 2,2% del 2015. Le università francesi detengono ora il 2,9% della quota di voto per la reputazione dell’insegnamento, con un leggero calo rispetto allo scorso anno, ma con un aumento costante rispetto al 2015, quando avevano ottenuto il 2,4%. La quota di voto per la reputazione della ricerca è salita al 2,9%, rispetto al 2,8 dello scorso anno e al 2,1 di dieci anni fa. Anche la Germania ha aumentato la sua quota al 3,9% per la reputazione dell’insegnamento e al 4,4% per la ricerca.

La top ten del Times Higher Education

Ecco la top ten delle migliori università 2024 stilata dal Times Higher Education che annualmente pubblica una classifica che valuta le performance di oltre 2.000 università di 115 paesi, basandosi su vari indicatori, come la qualità dell’insegnamento e della ricerca.

Università di Oxford Massachusetts Institute of Technology Harvard University Princeton University University of Cambridge Stanford University California Institute of Technology University of California Imperial College London Yale University.

Le migliori università italiane

E l’Italia? Il nostro paese, con 55 università presenti nella classifica internazionale, è ben rappresentata, ma solo tre riescono a collocarsi nella top 200. L‘Università di Bologna, storica e rinomata, si posiziona al 146º posto, confermando la sua eccellenza sia nell’insegnamento che nella ricerca. Segue la prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa al 154º posto, famosa per il suo rigore accademico, e La Sapienza di Roma, una delle più grandi università europee, al 185º. Questi atenei spiccano per la loro reputazione accademica a livello mondiale.

Anche altre università italiane mostrano ottimi risultati, con il Politecnico di Milano e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che si collocano entro le prime 250 posizioni. Questi risultati dimostrano come, nonostante le sfide del sistema universitario italiano, ci siano istituzioni capaci di eccellere in ambito internazionale, soprattutto per quanto riguarda la qualità della ricerca scientifica e la capacità di attrarre studenti e docenti di alto livello.