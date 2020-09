Orologi, l’Omega di James Bond

Il Seamaster Diver 300M in edizione limitata è il nuovo segnatempo della collezione dedicata alla celebre spia inglese

A cura di Elisa Copeta

L’agente 007 non ha mai avuto bisogno di introduzioni formali. Per tutti gli amanti della celebre spia inglese, Omega presenta il nuovo Seamaster Diver 300M James Bond in edizione limitata, ricco di dettagli hi-tech. Con i suoi segnatempo, Omega è al polso di fames Bond fin da GoldenEye, celebre pellicola del 1995 che ha come interprete principale Pierce Brosnan.

Le caratteristiche. La cassa di 42mm del nuovo Seamaster, realizzata in platino e oro, ha una placca dello stesso materiale sul lato con inciso il numero di questa edizione speciale. La fibbia lucida e spazzolaıa del cinıurino in pelle nera è anch’essa in platino e oro. Dettagli unici di questo segnatempo sono anche la ghiera nera in ceramica con la scala d’immersione in platino in rilievo e il quadrante in smalto nero con motivo a canna di pistola disegnato in oro bianco 18 carati.

Edizione celebrativa. Parte della collezione James Bond lanciata lo scorso anno, questo modello include il numero 50 (nascosto) in Super-LumiNova a ore 10, un omaggio al 50° anniversario del film Al servizio segreto di Sua Maestà. Sul quadrante si può inoltre trovare il logo 007 a ore 7 sulla traccia dei minuti in smalto bianco, mentre gli indici, le lancette e lo stemma della famiglia Bond a ore 12 sono in oro bianco 18 carati.

Il calibro. Capovolgendo l’orologio sul fondello di vetro zaffiro si può noıare un secondo stemma della famiglia Bond inciso a laser e riempiıo di platino. L‘effetto accattivante è daıo dalla finitura incisa a mano nei minimi dettagli. Attraverso il fondello si può vedere il calibro OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8807, certificato ai più alti standard di precisione, performance e resistenza magnetica.

Gli accessori. Il Seamaster Diver 300M James Bond in edizione limitata è presentato in una valigia Globe-Trotter TM, insieme a un cinturino ispirato NATO. All’interno della confezione vi è anche un secondo cinturino in gomma nera.

Prezzo: 49.600 euro