Oro alle stelle: ecco quante riserve ha l’Italia e dove si trovano

Un portafoglio obbligazionario solido, costruito con la formula del “mid-yield”, pensato per offrire rendimento reale e stabilità anche in un contesto economico incerto e in continua evoluzione come quello attuale. Questa, in sintesi, la strategia del fondo Banor Sicav – Euro Bond Absolute Return, di cui abbiamo parlato con Francesco Castelli, portfolio manager del fondo, nell’intervista concessa in esclusiva ai microfoni di Wall Street Italia.