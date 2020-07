Ops Intesa, il Cda di Ubi boccia l’offerta: “Non conviene ai nostri azionisti”

Per gli azionisti di Ubi Banca accettare l’offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Intesa SanPaolo non sarebbe affatto un buon affare: è questa la posizione espressa dal consiglio d’amministrazione di Ubi Banca, riunitosi oggi (3 luglio) per valutare “attentamente la documentazione disponibile”.

La bocciatura del board presieduto da Letizia Moratti è stata approvata all’unanimità. L’opinione del Cda è che l’offerta non sia “congrua, da un punto di vista finanziario”. Non solo, alla base dell’offerta di Intesa non ci sarebbe un vero progetto industriale, dal momento che non verrebbe significativamente rafforzata la posizione della banca in Europa. Al contrari, si andrebbe a ricercare “l’eliminazione di un concorrente” come Ubi, “in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale su Intesa” in Italia.

Di seguito le sei ragioni di perplessità ravvisate dal Cda di Ubi Banca in merito all’offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa: