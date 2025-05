Titoli tecnologici: adesso buon entry point secondo Quaestio SGR

Nelle ultime due decadi, numerose società tecnologiche hanno beneficiato di un contesto di globalizzazione e di costi di input in costante diminuzione, creando piattaforme digitali caratterizzate da costi fissi ridotti e da effetti di rete ampiamente scalabili. Tali effetti di rete, basati sull’aumento di valore all’aumentare del numero di utenti, hanno generato margini elevati e barriere all’ingresso per i concorrenti. Tuttavia, l’attuale riallineamento geopolitico, l’incertezza sui dazi e l’accelerazione degli investimenti in infrastrutture critiche — come i data center per l’AI — stanno riconfigurando la natura dei vantaggi competitivi. Siamo passati da un’epoca di asset intangibili a una fase di crescente intensità di capitale, in cui la capacità di assorbire costi di investimento rende più rilevante che mai l’analisi della redditività futura e del pricing power.

Più nello specifico, dopo un primo trimestre caratterizzato da elevata volatilità nei mercati azionari — con particolare pressione sui titoli legati all’intelligenza artificiale – gli investitori lungimiranti stanno cercando non solo le aziende in grado di reagire alla crisi, ma soprattutto quelle che sapranno prosperare negli anni a venire.

La recente contrazione dei titoli tecnologici — legata a fattori temporanei come l’eccesso di esuberanza per l’AI e le incertezze sui dazi — ha creato un punto di ingresso interessante per chi ha una visione di medio-lungo periodo. Il motivo è presto detto: l’annuncio di DeepSeek e la volatilità creata dagli annunci di Trump sui dazi hanno comportato una contrazione delle valutazioni più che proporzionale rispetto a quella subita dal mercato nel suo complesso.

Diventa dunque cruciale andare alla ricerca di quelle aziende che possiamo definire pricing power positive, ovvero nomi in grado di fissare prezzi autonomamente e sostenere margini elevati anche in un contesto di CapEx intensive. La nostra ricerca, su questo fronte, si articola su tre criteri: