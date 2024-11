Quattro driver di m&a nel settore bancario secondo Edmond de Rothschild AM

Unicredit guarda a BPM da tempo. Ricordiamo che all’inizio del 2022 le discussioni tra le due banche sono trapelate sulla stampa e la guerra in Ucraina ha chiuso il discorso. Attualmente in Italia esiste un forte divario di quote di sul mercato nazionale tra Intesa (circa il 24% dei prestiti) e Unicredit (circa il 12%).

All’inizio di novembre, Banco BPM ha lanciato un’offerta per acquistare il 100% del suo partner nell’asset management Anima e ha anche acquisito il 9% del Monte di Paschi (ufficialmente per garantire l’accordo di distribuzione tra Monte Paschi e Anima). Un accordo completo tra Monte Paschi e BPM creerebbe un nuovo numero 2 italiano, e UniCredit ha probabilmente sentito l’urgenza di agire ora piuttosto che lasciarsi sfuggire il prossimo round di consolidamento italiano. La fusione tra BPM e Unicredit consoliderebbe la posizione di Unicredit al secondo posto nel mercato italiano, ridurrebbe il divario con Intesa in termini di quota di mercato nazionale, la renderebbe la prima banca italiana in termini di totale attivi e probabilmente le permetterebbe di competere con Santander come numero uno in Europa in termini di capitalizzazione di mercato.

Il secondo argomento è che Unicredit ha raggiunto la fine del suo piano strategico 2022-2024, con grande successo nella riduzione dei costi e nel miglioramento dell’efficienza della banca. Con l’attuale capitale in eccesso, il futuro della storia azionaria della banca potrebbe richiedere una narrazione di M&A, tanto più che i tassi di interesse iniziano a scendere. Essendo l’accordo con Commerzbank molto incerto, non aiutato dalle turbolenze politiche tedesche, l’acquisizione di Banco BPM potrebbe essere una buona copertura.

Prospettive di M&A per il settore bancario europeo nel prossimo anno:

Vi sono diversi punti che incoraggiano fusioni e acquisizioni nel prossimo anno.

1/ Con l’aumento dei tassi, le banche hanno generato una quantità significativa di capitale in eccesso, pronto a essere impiegato per anticipare la riduzione dei tassi.

2/ Con le prospettive meno positive per il reddito netto da interessi, le banche sono alla ricerca di attività generatrici di commissioni per diversificare il proprio flusso di ricavi.

3/ La chiarezza normativa sul cosiddetto “Compromesso danese” consente alle banche a capo di un conglomerato finanziario di ponderare l’esposizione alle partecipazioni assicurative anziché dedurla dal capitale (in altre parole, per una banca è molto meno impegnativo possedere una compagnia assicurativa).

4/ Con l’elezione di Trump negli Stati Uniti, la potenziale deregolamentazione in arrivo dall’altra parte dell’Atlantico potrebbe ampliare ulteriormente il divario di performance tra le banche statunitensi e quelle europee? Da qui la necessità di consolidare e creare operatori più grandi.

Riteniamo che la mancanza di un’unione bancaria europea e di un’unione dei mercati dei capitali rappresenti ancora un ostacolo per le grandi operazioni transfrontaliere tra due operatori europei globali. Ci aspettiamo tuttavia di assistere a un’ulteriore integrazione verticale delle attività all’interno di un gruppo bancario (cioè la reinternalizzazione delle attività invece degli accordi di distribuzione) con l’utilizzo del compromesso danese.

Ci aspettiamo ulteriori sinergie di costo guidate dal consolidamento nazionale/regionale (come Sabadell/BBVA, HVB Unicredit Bank/CMZB, Italia, Novobanco in Portogallo, Eurobank/Hellenic, Baltico). E ci aspettiamo ulteriori partnership tra grandi banche e banche nazionali più piccole (come Unicredit/Alpha Bank, Credit Agricole/BPM).