Non solo oro: cosa aspettarsi dai metalli preziosi nel 2025

La fine del 2024 è vicina. Nell’ultima settimana prima di fine anno, le banche centrali saranno sotto i riflettori con la Fed, la BoJ e la BoE tra le principali che si incontreranno nei prossimi giorni per fissare i tassi di riferimento per il 2025. Anche i dati economici e le stime sull’inflazione saranno sul radar degli investitori poiché gli indici PMI flash per le principali economie in tutto il mondo sono attesi oggi.