Cosa accadrà ai Mag7 dopo l’elezione di Trump

Qualunque siano le vostre opinioni politiche, se apprezzate l’azione sui mercati finanziari, non siete rimasti delusi (su questo fronte specifico) dall’esito delle elezioni americane. Il ritorno di Donald Trump ha scatenato gli spiriti animali, rafforzato (almeno per ora) l’eccezionalismo americano e portato il mondo delle criptovalute a nuovi massimi.

Dopo un terzo trimestre relativamente solido per quanto riguarda gli utili, è naturale chiedersi quanto di questo entusiasmo sia giustificato. Il CAPE3 ratio, una misura della valutazione utilizzata per stabilire se un titolo o un mercato sono cari o a sconto, mostra come negli ultimi 15 anni gli Stati Uniti si siano spostati da una posizione intermedia a una di sopravvalutazione. Negli ultimi 50 anni, l’unico periodo in cui gli Stati Uniti sono stati più cari di oggi è stato durante la bolla tecnologica tra il 1998 e l’inizio del 2000. La sovraperformance degli Stati Uniti rispetto al resto del mondo è stata determinata sia da una crescita più sostenuta che da valutazioni più elevate.

In futuro è improbabile un aumento delle valutazioni relative, quindi la vera domanda è se gli Stati Uniti possano continuare a dominare dal punto di vista della crescita. E non c’è posto migliore per iniziare dei Magnifici Sette.

I Magnifici Sette

La maggior parte delle persone è probabilmente a conoscenza del fatto che Elon Musk e Trump, dopo alcuni alti e bassi, hanno stretto un’alleanza molto stretta. Musk è stato probabilmente il più grande finanziatore di Trump durante la campagna elettorale, e un portavoce molto attivo.

Sebbene il programma repubblicano non sia favorevole ai veicoli elettrici (infatti, al momento in cui scriviamo, il team dedicato alla transizione di Trump ha annunciato l’intenzione di eliminare il credito d’imposta di 7.500 dollari per i veicoli elettrici), Musk ha l’attenzione di Trump e cercherà di mitigare qualsiasi impatto negativo, ed è probabile che ci sarà un percorso normativo più semplice per i robotaxi. Gli investitori di Tesla devono essere stati entusiasti del risultato elettorale, visto che il titolo Tesla è salito del 31,3% dalle elezioni, diventando così il più grande vincitore tra i Magnifici Sette, anche se la valutazione attuale è molto alta (e lo era già prima delle elezioni).

Le altre sei hanno avuto un andamento più o meno in linea con l’S&P 500 dopo le elezioni. Trump ha storicamente avuto un rapporto conflittuale con Alphabet e Meta a causa di problemi di censura, mentre Apple, Amazon e NVIDIA sono potenzialmente a rischio per i dazi e l’accesso al mercato cinese per potenziali problemi di sicurezza nazionale. Tutte queste aziende corrono rischi associati all’appartenenza alle Big Tech, in quanto sono state bersaglio di una significativa retorica populista e hanno avversari in entrambi i partiti politici. Detto questo, Trump è noto per essere molto opportunista, quindi le aziende che sono più brave a lavorare con lui potrebbero trarne vantaggio (almeno su base relativa).

Altri elementi e incognite

In prospettiva, le incognite su come sarà il Trump 2.0 sono tante. Dal punto di vista geopolitico, l’evoluzione delle relazioni degli Stati Uniti con la Cina è probabilmente l’incognita più grande. I dazi doganali, la riforma dell’immigrazione e gli ulteriori tagli alle tasse sono tutte iniziative che probabilmente avranno un effetto inflazionistico e, sebbene il contrasto all’inflazione sia stata una delle questioni che hanno favorito Trump, il più grande vincitore potrebbe essere rappresentato dalle aspettative di inflazione a più lungo termine e dai rendimenti nominali.

Trump vuole surriscaldare l’economia e questo dovrebbe essere relativamente positivo per gli asset reali e negativo per le obbligazioni. Allo stesso tempo potrebbe deludere la sua base populista (che in genere è più esposta all’inflazione e possiede meno beni reali). Un altro fattore importante sarà l’ampio deficit e il debito federale, con la spesa per interessi che ora è una delle voci più importanti.

Con l’improbabilità di tagli significativi alla spesa senza una riforma dei diritti, un’economia surriscaldata con un’elevata crescita nominale potrebbe essere una cura parziale per l’eccessivo debito pubblico, anche se il risultato finale in questo caso sarebbe più difficile da quantificare rispetto a quanto realizzato dalla Federal Reserve nel ridurre l’inflazione.