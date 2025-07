Azionario globale, nuove opportunità tra dazi e rischio recessione per T. Rowe Price

I mercati sono alla ricerca di risposte a diverse domande fondamentali, tra cui i cambiamenti geopolitici, i dazi, i timori di recessione e l’eventualità di un ciclo del credito. Allo stesso tempo, emergono segnali di un cambiamento di paradigma, con una possibile inversione dei flussi di capitale. Momenti come questi sono difficili per gli investitori, ma riteniamo che queste sfide possano contribuire a rafforzare la convinzione negli investimenti sottostanti, in particolare quelli in grado di emergere in modo sostenibile.

Borse in rialzo nonostante l’incertezza

Nonostante la volatilità degli ultimi mesi, i mercati azionari hanno registrato un rialzo rispetto ai minimi toccati lo scorso 8 aprile. Il catalizzatore sembra essere la valutazione da parte dei mercati finanziari di un miglioramento in relazione alle politiche tariffe inizialmente proposte. Il ritiro da parte dell’amministrazione Trump dei dazi più aggressivi, in particolare nei confronti della Cina, ma più recentemente la notizia che la Corte di Commercio Internazionale ha bloccato molte delle tariffe proposte dal presidente Donald Trump, hanno fornito un vento favorevole alle azioni. La Corte ha stabilito che la Costituzione degli Stati Uniti conferisce al Congresso l’autorità esclusiva di regolamentare il commercio con le nazioni straniere, un potere che non può essere sostituito dai poteri straordinari del Presidente per proteggere l’economia statunitense. La sentenza è uno sviluppo fondamentale e potrebbe indebolire il potere contrattuale del presidente Trump nei negoziati in corso con i principali partner commerciali. Anche se l’amministrazione dovesse abbassare i dazi rispetto ai livelli attuali o abbandonarli del tutto, probabilmente permarrebbero alcune preoccupazioni.

L’incertezza dei dazi commerciali, che vengono continuamente introdotti e poi revocati a livelli variabili, rischia di incidere sulla fiducia delle imprese e dei consumatori. Molte aziende con cui parliamo mantengono un atteggiamento attendista, in attesa di indicazioni più chiare sui dazi e sulla possibile direzione dell’economia. Tuttavia, con l’avvicinarsi delle elezioni di medio termine, prevediamo maggiore chiarezza sui dazi, sui tagli fiscali e sull’economia. Ci aspettiamo anche maggiori informazioni sulla deregolamentazione, in particolare nel settore finanziario. Ciò dovrebbe sostenere la crescita economica negli Stati Uniti. Per ora, i mercati azionari hanno accolto con favore i recenti sviluppi, ma gli investitori non dovrebbero escludere ulteriori colpi di scena e una maggiore volatilità in futuro.

Nessun segno di un evento “cigno nero”

Al di là dell’incertezza sui dazi, la buona notizia è che non ci sono segni di un ciclo del credito. Da tempo il mercato è alla ricerca di una crisi del credito, alla ricerca di potenziali rischi sistemici che si manifestano attraverso una maggiore volatilità dei mercati obbligazionari e degli spread creditizi. L’assenza di segnali di un “cigno nero” è molto probabilmente dovuta all’enorme quantità di debito contratto dai governi dopo la crisi finanziaria globale e in risposta alla pandemia di coronavirus.

Sia i consumatori che le aziende rimangono in condizioni relativamente solide, poiché la Federal Reserve e il Tesoro statunitensi hanno assorbito il rischio di credito dai mercati privati e dai mutui ipotecari dei consumatori statunitensi. La cattiva notizia è che il trasferimento sui bilanci pubblici dovrà essere affrontato, ad un certo punto. L’economia statunitense non può continuare a registrare deficit così consistenti e le misure adottate dall’amministrazione Trump per rallentare la spesa pubblica (ad esempio, la creazione del Dipartimento per l’efficienza governativa) implicano un intervento in tal senso.

Perché tanta urgenza? Il presidente Trump sta utilizzando la leva dei dazi sulle entità straniere per aiutare a bilanciare i conti in vista dei previsti tagli fiscali. Riteniamo che l’amministrazione sia intenzionata ad adeguarsi il più rapidamente possibile per prepararsi alle elezioni di medio termine del prossimo anno. Anticipare le misure dolorose offre la possibilità di riportare l’economia in una situazione migliore entro la metà del 2026, un messaggio positivo per gli investitori che intendono acquistare azioni. Nel frattempo, esiste la possibilità di una recessione, ma l’assenza di un ciclo creditizio evidente ci porta a ritenere che, se dovesse verificarsi, sarebbe probabilmente superficiale e di breve durata. L’occupazione è l’unico fattore che potrebbe stravolgere questo scenario. I cicli delle scorte e la disoccupazione sono tra le principali cause delle recessioni, pertanto, monitoriamo attentamente l’occupazione da un punto di vista macroeconomico.

La rotazione continua

Il tema principale dell’inizio del 2025 è stato la “rotazione”. La leadership delle azioni growth statunitensi a grande capitalizzazione è stata messa sotto pressione in risposta agli annunci sui dazi e all’incertezza politica negli Stati Uniti. Il mercato ha scontato politiche che includevano uno spostamento della spesa per la difesa dagli Stati Uniti all’Europa, tagli all’occupazione nel governo federale statunitense e il riconoscimento da parte del presidente Trump della sua disponibilità a sopportare sacrifici a breve termine per potenziali guadagni economici a lungo termine.

Questi cambiamenti hanno portato a una forte rotazione nei mercati azionari, con rendimenti regionali che hanno registrato un’inversione significativa rispetto agli ultimi anni, poiché i mercati non statunitensi (guidati dall’Europa, ma anche dai mercati emergenti e dal Giappone) hanno sovraperformato gli Stati Uniti e, in particolare, i titoli growth a grande capitalizzazione statunitensi. La domanda chiave è: dove andremo da qui? È stata una correzione tecnica all’interno di un mercato rialzista o è il segnale di un cambiamento potenzialmente più duraturo? Entrambe le ipotesi sono plausibili, ma invitiamo gli investitori a considerare la possibilità che questo possa essere l’inizio di un cambiamento di regime più ampio.

La fine dell’eccezionalismo degli Stati Uniti

Per gran parte degli ultimi 20 anni, i flussi di capitale hanno visto il dollaro statunitense uscire dagli Stati Uniti per acquistare beni esteri. Questi dollari sono poi rifluiti nei mercati finanziari statunitensi, poiché gli investitori al di fuori degli Stati Uniti hanno acquistato azioni e titoli del Tesoro statunitensi. Il fatto che oltre il 70% della capitalizzazione di mercato totale dell’MSCI World sia costituito da società statunitensi è una testimonianza di ciò che è stato creato. Se i flussi commerciali e di capitali dovessero invertirsi a causa dei dazi e del reshoring, in combinazione con una potenziale riduzione delle importazioni di beni da parte degli Stati Uniti, ciò potrebbe ridurre in modo sostanziale la quantità di dollari che esce e rientra nei mercati finanziari statunitensi.

Le politiche monetarie e fiscali espansive negli Stati Uniti hanno inoltre favorito una crescita economica relativamente più forte rispetto ad altre regioni, aiutate da aziende davvero innovative che hanno guidato il mondo in termini di cambiamento. Ciò è avvenuto mentre il resto del mondo era alle prese con l’austerità, in particolare in Europa e in Cina. Tuttavia, ora è in atto un cambiamento in entrambe le regioni. La Germania, ad esempio, ha avviato un’enorme espansione fiscale di oltre un trilione di dollari, ma più in generale l’Europa punta a un aumento su larga scala della spesa per la difesa. Abbiamo anche assistito all’adozione da parte della Cina di misure di politica stimolante per compensare gli effetti dei potenziali dazi, con un conseguente rialzo del mercato azionario.

I recenti cambiamenti politici negli Stati Uniti hanno risvegliato molte di queste regioni dal loro torpore. Sarà quindi importante analizzare come potrebbero cambiare i rendimenti degli investimenti nei vari Paesi e regioni e se queste dinamiche potrebbero tradursi in migliori opportunità di rendimento al di fuori degli Stati Uniti.