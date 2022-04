Opening Bell in diretta – Trimestrali americane e guerra del gas

In diretta alle 17:50 la nuova puntata di Opening Bell a cura di Leopoldo Gasbarro e Massimo Intropido. Primo argomento della serata: in uscita trimestrali americane importanti, proprio mentre dalla Russia arrivano i primi moniti alla NATO e le prime sospensioni dell’erogazione di gas per Polonia e Bulgaria.