Online il numero di aprile di “ETF News”: ETF Attivi, più educazione finanziaria e innovazione per crescere

È da oggi disponibile il nuovo numero di ETF News di aprile 2025.

In questo numero emerge che a fine marzo il valore complessivo degli investimenti in ETF, ETC e ETN negoziati su Borsa Italiana è diminuito a circa 153,8 miliardi di euro, in un contesto di volatilità connessa ai dazi, che ha frenato Wall Street e favorito l’ascesa dei beni rifugio, come l’oro. Gli ETF azionari sui mercati sviluppati hanno mantenuto il peso maggiore in termini di asset under management, con un patrimonio di 70,1 miliardi (45,6% del totale, in discesa da 46,7% di fine febbraio). Seguono i fondi quotati obbligazionari con 52,3 miliardi (34% vs 33,2%). Secondo i dati di ETFplus, aggiornati al 31 marzo 2025, i nuovi strumenti quotati nel corso del mese sono stati 20.

All’interno dell’analisi ETF Insight, il focus è rivolto al settore energetico. Il rapporto “Electricity 2025” dell’International Energy Agency evidenzia che la domanda mondiale di elettricità è destinata a crescere ad un ritmo costante nel 2025-2027, trainata da Cina, India e Stati Uniti, in un contesto di crescita industriale, accelerazione dell’elettrificazione, espansione dei data center e cambiamento climatico. In particolare, la domanda globale di elettricità è aumentata del 4,3% nel 2024 e si prevede che continuerà a crescere a un ritmo annuo prossimo al 4% fino al 2027. L’Ufficio Studi di Quantalys ha selezionato i migliori ETF per esporsi al comparto energetico, con particolare attezione alla produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia elettrica.

Veronica Giacomelli, Etf Client Advisor Italy di J.P. Morgan Asset Management, ha fatto il punto sugli ETF attivi, che a fine febbraio hanno raggiunto i 1.260 miliardi di dollari a livello globale (secondo i dati della la società di ricerca indipendente ETFGI). Per stimolare ulteriormente la crescita, secondo l’esperta, serviranno due fattori: investimenti nell’educazione finanziaria e innovazione di prodotto.

Infine, uno sguardo alle ultime novità dagli emittenti. HANetf ha lanciato una gamma di ETC short e leverage su criptovalute, mentre Vanguard ha fornito una nuova soluzione sul reddito fisso, il Vanguard Global Government Bond UCITS ETF. WisdomTree ha ampliato la propria gamma tematica con due nuovi ETF, rispettivamente su difesa europea e nucleare; infine, UBS AM ha emesso i suoi primi ETF per esporsi sull’indice Nasdaq 100.