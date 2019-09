October: in Italia in calo la raccolta per il private equity. Esempio virtuoso arriva dalla Francia

Nel primo semestre del 2019 sul mercato italiano del private equity e venture capital si è registrata una raccolta indipendente pari a 410 milioni di euro, in calo del 75% rispetto al primo semestre del 2018. I dati sono quelli dell’analisi condotta da AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), in collaborazione con PwC Deals, ripresi dal Centro Studi October, piattaforma di finanziamento online per le imprese presenti in Europa continentale.

Dai dati emerge che se in Italia è in calo la raccolta per il private equity, l’ammontare investito mostra invece un andamento positivo. Se si escludono i large e mega deal, l’ammontare risulta pari a 1,9 miliardi di euro (+39% rispetto al I sem 2018), mentre gli investimenti in venture capital sono stati pari a 103 milioni di euro (+7% rispetto al I sem 2018).

Il centro Studi di October mette in luce come in Italia l’interesse da parte di fondi pensione, casse di previdenza e assicurazioni nei confronti del private capital è ancora limitato. Tra le fonti di raccolta riportate dalla ricerca AIFI, il settore pubblico e i fondi sovrani pesano per il 31%, mntre i fondi pensione e le casse si fermano al 18%, così come gli investitori individuali e i family office.

Eppure, dice il Centro Studi, le PMI italiane sono un mercato tipico da private equity, soprattutto in tempi di credit crunch in cui le banche tendono a limitare la concessione di finanziamenti alle imprese più piccole. Esempio virtuoso arriva dalla Francia. Il cuore pulsante dell’innovazione francese è la French Tech, la community lanciata dal governo francese che riunisce imprenditori, investitori, incubatori, associazioni ed enti pubblici che supportano le imprese innovative. Nel I semestre del 2019, il totale investito nelle start-up della French Tech è stato pari a 2,8 miliardi di euro distribuiti su 387 round, in crescita rispettivamente del 43% e del 18% rispetto al semestre precedente. Per capire la portata del fenomeno in atto: i fondi raccolti nella prima metà del 2019 (2,8 miliardi di euro) superano di 200 milioni di euro quelli raccolti in tutto il 2017 (2,6 miliardi di euro).