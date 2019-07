Obiettivo 20 mld di euro di masse per Credem Private Banking

Nei primi quattro mesi dell’anno il private banking del Credem ha già registrato una crescita degli asset under management di 200 milioni di euro, ha raggiunto 495 nuovi clienti e reclutato tre nuovi private banker.

E’ questa la premessa più che positiva per cui la divisione private banking Credem, specializzata nella gestione dei clienti con un patrimonio superiore ai 500 mila euro e guidata dal responsabile Gianluca Rondini, può permettersi di avere obiettivi prestigiosi per la fine del 2019, appena svelati alla comunità finanziaria: acquisire 1.800 nuovi clienti, reclutare almeno 15 nuovi private banker per raggiungere 293 professionisti complessivi e aumentare gli asset under management di 900 milioni di euro di nuova ricchezza per superare i 20 miliardi di euro di masse totali.

Quali sono i driver di questa crescita in corso? Spiega Rondini:

“Nel nostro modello di servizio è previsto che i private banker gestiscano l’intero nucleo familiare, con particolare attenzione alle nuove generazioni, che rappresentano la continuità patrimoniale e relazionale della nostra clientela. Abbiamo ideato una serie di strumenti e servizi dedicati”, sottolinea il responsabile private banking Credem, “studiati sulle loro esigenze specifiche. Abbiamo anche lavorato molto sulla personalizzazione delle soluzioni di contatto con la banca attraverso web collaboration, app dedicate e servizi on line pensati per soddisfare le diverse esigenze di contatto che i nostri clienti più giovani possono manifestare, anche in tema di autonomia operativa”.

