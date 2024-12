Nissan e Honda annunciano maxi fusione: closing entro giugno

Mentre continuano i guai in casa Stellantis, arriva la notizia di una maxi fusione tra Honda e Nissan che poterà alla creazione della terza casa automobilistica del mondo.

Se l’accordo andrà in porto, il gruppo risultante dalla fusione avrà un potenziale di 30.000 miliardi di yen (191,4 miliardi di dollari) di fatturato e un utile operativo di oltre 3.000 miliardi di yen, come ha dichiarato Toshihiro Mibe, CEO di Honda. Le discussioni dovrebbero concludersi nel giugno 2025.

Honda e Nissan: trovato accordo per maxi fusione

Nella conferenza stampa, l’amministratore delegato di Honda, Toshihiro Mibe, ha dichiarato che le aziende hanno bisogno di maggiori dimensioni per competere nello sviluppo di nuove tecnologie nei veicoli elettrici e nella guida intelligente.

L’accordo mirerebbe a condividere intelligenza e risorse e a realizzare economie di scala e sinergie, proteggendo al contempo entrambi i marchi. Inoltre, secondo l’accordo, verrà costituita una holding come società madre di Honda e Nissan, quotata alla Borsa di Tokyo.

Honda nominerà la maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione dell’entità integrata. Il gruppo risultante dalla fusione ha il potenziale per raggiungere un fatturato di 30.000 miliardi di yen (191,4 miliardi di dollari) e un utile operativo di oltre 3.000 miliardi di yen.

Honda ha registrato un utile operativo di 1.382.000 miliardi di yen nell’intero anno fino a marzo 2024, contro i 568,7 miliardi di yen di Nissan. Le società avrebbero un valore combinato di quasi 54 miliardi di dollari, con la capitalizzazione di mercato di Honda che contribuirebbe per la quota maggiore di 43 miliardi di dollari.

Closing previsto a giugno 2025

Le discussioni dovrebbero concludersi nel giugno 2025. Mibe ha aggiunto che, se approvata, l’integrazione sarà un progetto a medio-lungo termine che attualmente non dovrebbe mostrare progressi visibili fino al 2030 e oltre. Al partner strategico di Nissan, Mitsubishi, è stata offerta la possibilità di entrare nel nuovo gruppo e prenderà una decisione entro la fine di gennaio 2025.La proposta di accordo è stata riportata per la prima volta dal quotidiano giapponese Nikkei il 17 dicembre. L’amministratore delegato di Honda, Mibe, ha dichiarato che alcuni azionisti dell’azienda potrebbero pensare che l’accordo rappresenti un sostegno di Honda a Nissan, ma ha sottolineato che la fusione si basa “sul presupposto che Nissan completi la sua azione di risanamento”. “Se Nissan e Honda non riusciranno a stare in piedi da sole, le trattative per l’integrazione aziendale non andranno a buon fine”, ha dichiarato.