“nimeetz”, la nuova piattaforma per gli incontri one-to-one fra professionisti della finanza

Un evento innovativo nell’affollato mondo degli appuntamenti online che hanno caratterizzato la finanza nel 2020.

Si tratta di nimeetz Winter Edition (www.nimeetz.io) del 15 e 16 dicembre prossimi (sono previsti comunque altri appuntamenti con cadenza trimestrale) organizzato da FinLantern, il primo evento online in assoluto di “lead generation” che facilita, anche grazie ad un sistema di Intelligenza Artificiale, il matching diretto, tra società di asset management e fornitori di servizi con investitori e buyer qualificati e selezionati.

Incontri selezionati one-to-one

Grazie a nimeetz è possibile favorire incontri one-to-one tra interlocutori realmente interessati a una determinata tematica del mondo finanziario. L’obiettivo è quello di creare lead generation e non solo brand awareness, come avviene con la maggior parte degli appuntamenti online in cui uno speaker intrattiene la platea di visitatori su un tema specifico con dei webinar, che rischiano di diventare uno strumento inflazionato.

Chi è alla ricerca di nuove opportunità di investimento o degli ultimi servizi finanziari più innovativi potrà incontrare società di gestione e società di servizi e approfondire con loro le specifiche esigenze iscrivendosi al seguente link e richiedendo una video-call.

Dall’altro lato, gli sponsor potranno selezionare gli interlocutori con i quali interagire in base alle preferenze manifestate dai partecipanti, e fissare con loro un’agenda di incontri che si tradurrà in video-call one-to-one nelle due giornate dell’evento.

nimeetz, di fatto, è un vero e proprio market-place, in cui i numerosi buyer/investitori potranno trovare i prodotti di investimento e/o i servizi finanziari di cui hanno bisogno, scegliendo tra un’ampia gamma di offerenti, e potendo organizzare in tempi rapidissimi una video-call one-to-one con quelli per loro più interessanti. nimeetz, in questo modo, diventa un modo eccezionale per ogni professionista o gestore per risparmiare e ottimizzare il proprio tempo.

Chi partecipa a nimeetz Winter Edition

Alla prima edizione hanno già confermato la loro presenza oltre trenta sponsor (tra società di gestione e società di servizi) e molti altri dovrebbero farlo nei prossimi giorni.

Nel 2021 nimeetz sarà un appuntamento trimestrale, garantendo continuità e sempre maggiori opportunità di business sia per gli sponsor che per tutti coloro che sono alla ricerca di prodotti e servizi finanziari innovativi.

Per maggiori info: www.nimeetz.io

Per registrarsi: http://community.finlantern.com/events/149-nimeetz

Per contattare l’organizzatore: [email protected], oppure +41 91 224 72 50