Zuckerberg: “Lancio Libra solo dopo ok delle autorità Usa”

Il lancio della criptovaluta di Facebook, sarà effettuato solo dopo l’autorizzazione delle autorità statunitense. Così l’ad del social network Mark Zuckerberg nel discorso, davanti alla commissione Servizi finanziari della Camera.

“Facebook non farà parte del lancio del sistema di pagamento Libra – un’associazione fondata da 21 società e nonprofit – in nessuna parte del mondo, senza l’approvazione di tutti i regolatori statunitensi. E sosteniamo il ritardo di Libra fino a quando non saranno affrontate tutte le preoccupazioni dei regolatori statunitensi (…) La politica monetaria è di competenza delle banche centrali, non di Libra. L’associazione Libra non ha intenzione di competere con le valute sovrane o di entrare nell’arena della politica monetaria”.