X di Musk in trattative per raccolta fondi e valorizzazione di $44 mld

X, l’azienda di social media fondata da Elon Musk, è attualmente in fase di negoziazione per un’importante raccolta di fondi, con un obiettivo di valorizzazione dell’azienda pari a $44 miliardi, esattamente il prezzo che Musk ha pagato per acquisirla nel 2022.

Questa mossa potrebbe rappresentare una significativa inversione di tendenza per il gigante dei social media, che ha visto una fuga di utenti e inserzionisti in seguito al takeover e alla successiva ristrutturazione operata da Musk.

La relazione stretta di Musk con il Presidente Donald Trump ha influenzato le percezioni riguardo al futuro di X, portando alcuni investitori a credere che il suo coinvolgimento possa favorire gli interessi delle sue aziende.

Questa fase di raccolta fondi, se dovesse andare a buon fine, segnerebbe un momento decisivo per l’azienda, dimostrando una resilienza e una capacità di attrarre investimenti nonostante le controversie.