Stime sul commercio rivista al ribasso dalla Wto. L’Organizzazione mondiale del Commercio si attende un volume dell’interscambio mondiale di merci in crescita solo dell’1,2% dal +2,6% previsto lo scorso aprile per il 2019, mentre per il 2020 la previsione ora è del +2,7% contro il precedente +3%.

A pesare l’escalation delle tensioni commerciali e del rallentamento dell’economia globale.