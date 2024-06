Wall Street: trend futures nel grande giorno inflazione Usa-tassi Fed. Sul Nasdaq focus su febbre Apple

Arriva per Wall Street il grande giorno, caratterizzato dal doppio annuncio relativo all’inflazione Usa misurata dall’indice dei prezzi al consumo del mese di maggio e alla decisione sui tassi da parte della Fed di Jerome Powell.

L’indice PCI è atteso dagli economisti intervistati da Dow Jones in rialzo del 3,4% su base annua, allo stesso ritmo di aprile, e in crescita dello 0,1% su base mensile, in rallentamento rispetto al +0,3% del mese precedente.

Il dato sarà attentamente monitorato dalla Fed, che continua a essere insoddisfatta del trend dell’inflazione degli Stati Uniti, ancora troppo forte rispetto al target di crescita fissato dalla stessa banca centrale americana, pari a +2%.

Cruciali saranno le dichiarazioni che il presidente della Fed Jerome Powell rilascerà nella conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi che, secondo i mercati, verranno lasciati al valore attuale, compreso tra il 5,25% e il 5,5%, record degli ultimi 23 anni.

La recente pubblicazione del report occupazionale Usa – che ha confermato la solidità del mercato del lavoro americano – ha alimentato di nuovo il dubbio che la Fed possa decidere di lasciare i tassi sui fed funds ai livelli attuali, rimandando per ancora un bel po’ di tempo gli attesi tagli al costo del denaro.

Per quanto riguarda i prossimi mesi, i trader scommettono su un solo taglio dei tassi nel corso del 2024.

Per il mese di settembre, in particolare, dal trend dei futures sui fed funds monitorato dal Fed Watch del CME emerge la probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed pari al 54,4%.

Nella giornata di ieri, l’indice S&P 500 è salito dello 0,27%, chiudendo la sessione a quota 5.375,32 punti, mentre il Nasdaq Composite ha messo a segno un rialzo dello 0,88% a quota 17.343,55.

Il Dow Jones Industrial Average ha perso invece lo 0,31%.

Protagonisti i buy che si sono affollati sul titolo Apple, dopo che il colosso dell’iPhone ha fatto finalmente la sua grande rivelazione sulla scommessa sull’intelligenza artificiale.

Il titolo Apple ha testato un record di sempre durante la sessione della vigilia, il primo dal dicembre del 2023, volando di oltre il 7%.

Alle 8.10 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones, sullo S&P 500 e sul Nasdaq riportano tutti un rialzo poco inferiore a +0,10%.