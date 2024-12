Wall Street piatto in un mercato poco attivo dopo scongiurato blocco governativo

Wall Street mostra oscillazioni in un contesto di volumi di scambio ridotti, mentre gli investitori valutavano le prospettive di crescita economica e dei tassi di interesse. Il dollaro è salito dopo che è stato evitato il blocco delle attività governative negli Stati Uniti.

Dopo i solidi guadagni registrati venerdì a Wall Street, i mercati azionari hanno faticato a trovare slancio all’inizio di una settimana accorciata per le festività. La maggior parte dei principali settori dell’indice S&P 500 sono in calo, mentre Nvidia scambia in rialzo nel comparto delle grandi aziende tecnologiche.

“Il rimbalzo del mercato azionario di venerdì probabilmente è stato molto influenzato dalla scadenza trimestrale, ma è comunque servito a calmare abbastanza le cose da rendere l’ultima settimana e mezza dell’anno probabilmente tranquilla e senza grandi eventi”, ha dichiarato Matt Maley di Miller Tabak.

Michael Wilson di Morgan Stanley afferma che l’ampiezza negativa — ossia quando il numero di titoli in calo supera quello dei titoli in rialzo — potrebbe avere un impatto minore sugli indici azionari di alta qualità con una solida spinta di prezzo. Gli investitori stanno mostrando una crescente tendenza a utilizzare il momentum dei prezzi come fattore chiave nella loro strategia di investimento, dando meno peso al ribilanciamento dei portafogli, ha osservato.

“Tutto questo aiuta a spiegare l’estrema concentrazione che stiamo osservando in molti mercati azionari”, ha affermato Wilson. “L’anomalia tra ampiezza e prezzo, che molti stanno sottolineando, potrebbe normalizzarsi se e quando l’abbondanza di liquidità si ridurrà”.

L’indice S&P 500 segna il -0,2%, il Nasdaq 100 è piatto, mentre il Dow Jones perde lo 0,5%. I rendimenti dei Treasury a 10 anni sono aumentati al 4,56% e il Dollar Index guadagna lo 0,3%.