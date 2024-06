Vujcic (Bce): “Taglio tassi a settembre con migliori stime inflazione”

Un possibile taglio dei tassi d’interesse da parte della Bce a settembre dipenderà da un miglioramento nelle previsioni dell’inflazione, secondo quanto affermato da Boris Vujcic, membro del Consiglio direttivo.

Nel corso di un’intervista con Bloomberg, Vujcic ha dichiarato che, sebbene un’azione a luglio non sia completamente esclusa, saranno disponibili ulteriori dati e un nuovo set di previsioni due mesi dopo. Qualsiasi indicazione di un ritardo nel raggiungimento dell’obiettivo di inflazione della BCE ridurrebbe le possibilità di un ulteriore taglio dei costi di finanziamento in quel momento.

“Per fare di più, dobbiamo vedere di più,” ha affermato Vujcic a Dubrovnik, in Croazia. “Ogni prolungamento della conversione dell’inflazione verso l’obiettivo a medio termine indebolisce il supporto ad un taglio dei tassi d’interesse, e viceversa.”

“Osserveremo i dati in arrivo fino a settembre, fino ad allora avremo altre tre letture sull’inflazione, dati sull’attività economica, sul mercato del lavoro e sui mercati finanziari, oltre alla nuova proiezione”, ha dichiarato Vujcic. “Luglio è sempre un’opzione, ma molti più dati saranno disponibili a settembre. Tutto è aperto in quella riunione – una pausa o un taglio. Non voglio dare alcun segnale di ciò che vogliamo fare prima di vedere più dati.”

Vujcic ha affermato che, sebbene la base della BCE mostri che l’inflazione sta andando verso l’obiettivo, i funzionari “devono tenere d’occhio in modo particolare i servizi.”

Sono meno scambiabili e più sensibili ai salari, ha detto, quindi l’inflazione in quella parte dell’economia è “probabilmente più difficile da abbassare.”

“La domanda è ancora molto forte nei servizi e c’è la questione se stiamo assistendo a un cambiamento più permanente nelle preferenze dei consumatori verso i servizi rispetto ai beni,” ha detto. “Non ho una risposta ora, ma lo scopriremo a tempo debito.”

I rischi per le prospettive di inflazione sono “probabilmente più bilanciati di quanto non fossero in passato,” ha aggiunto. “Un calo molto più rapido dell’inflazione non è molto probabile perché potrebbe avvenire principalmente tramite i beni. Il momento dei servizi rappresenta un rischio al rialzo, sebbene ci aspettiamo che diminuisca gradualmente nel corso dell’anno.”