Volkswagen registra un calo degli utili nel primo trimestre

Volkswagen ha registrato una diminuzione degli utili nel primo trimestre, a seguito del calo delle vendite di auto e dei maggiori costi, associati all’introduzione di nuovi modelli, che hanno inciso sulla redditività. Il profitto operativo è sceso di un quinto, raggiungendo i 4,6 miliardi di euro nel periodo, in linea con le aspettative degli analisti. Il produttore ha confermato le proprie previsioni per il 2024.

“Come previsto, i nostri risultati del primo trimestre mostrano un inizio d’anno lento,” ha detto il Chief Financial Officer Arno Antlitz. “Un marzo forte, un solido portafoglio ordini e il miglioramento degli ordini ricevuti negli ultimi mesi sono incoraggianti e dovrebbero già avere un impatto positivo nel secondo trimestre.”

Volkswagen non è l’unica ad aver avuto un inizio d’anno difficile. Gli utili del primo trimestre del Mercedes-Benz Group sono crollati di circa un terzo a causa del cambio di modelli e della domanda debole di veicoli elettrici. Il fatturato del primo trimestre di Stellantis è diminuito a causa delle vendite lente negli USA. Lunedì, le azioni di Porsche sono diminuite dopo che il produttore di auto di lusso ha pubblicato il suo peggior risultato trimestrale dall’Ipo nel settembre 2022.

I marchi di Volkswagen prevedono di introdurre più di 30 modelli quest’anno per difendere le vendite nei mercati, incluso quello cinese, dove i concorrenti locali dominano sui veicoli elettrici. Problemi di componentistica hanno recentemente impattato le consegne di Audi e Porsche negli USA.

Il Chief Executive Officer Oliver Blume sta spingendo per partnership tecnologiche — inclusa quella in Cina con Xpeng — e tagli ai costi per sfidare concorrenti come BYD, Tesla e Stellantis. Nel frattempo, il marchio Volkswagen sta implementando un piano di risparmio di 10 miliardi di euro.