Vaccino anti COVID-19, DHL avvia la distribuzione internazionale partendo da Israele

DHL, annuncia di aver avviato la distribuzione internazionale del vaccino anti COVID-19 consegnando al governo israeliano il primo lotto del vaccino con voli operati da DHL Express e DHL Global Forwarding. Oltre ai primi voli per Israele, DHL si prepara a effettuare ulteriori voli a dicembre con vaccini dai suoi hub operativi in ​​tutto il mondo.

«Dopo numerosi mesi di preparazione, siamo felici che la nostra missione di distribuzione di vaccini sia iniziata, orgogliosi di poter contribuire con le nostra esperienza e capacità logistica al fine di rendere il vaccino accessibile in tutto il mondo – ha affermato Travis Cobb, responsabile Global Network Operations and Aviation di DHL Express. L’attuale crisi ha dimostrato quanto un network logistico internazionale sia indispensabile per garantire che le persone dispongano dei necessari dispositivi di protezione individuale e kit di test per garantire la loro salute. Ora – ha continuato Cobb – stiamo intraprendendo il prossimo passo nella lotta comune contro il Coronavirus. Operiamo in 220 paesi rappresentando la ‘spina dorsale’ delle spedizioni espresse internazionali e siamo perciò pronti a consegnare sempre e ovunque.»