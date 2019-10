Usa, tornano a scendere i tassi sui mutui

I tassi sui mutui americani sono nuovamente diminuiti su base settimanale sulla scia del calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro.

Il mutuo a 30 anni a tasso fisso si è attestato in media a un tasso del 3,57% durante la settimana terminata il 10 ottobre, in calo di 8 punti base rispetto alla settimana precedente, ha riferito la Freddie Mac. Un anno fa il mutuo a tasso fisso a 30 anni era ben più elevato, in media al 4,90%. Il mutuo a 15 anni a tasso fisso è sceso di 9 punti base a una media del 3,05%.