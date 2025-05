Usa e Cina verso colloqui commerciali per alleviare tensioni tariffarie

Il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, e il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamieson Greer, si recheranno alla fine di questa settimana in Svizzera per colloqui commerciali con la Cina, guidati dal vice premier He Lifeng, nella speranza di superare uno stallo tariffario che minaccia di danneggiare entrambe le economie.

Il viaggio è stato annunciato dai governi cinese e americano. Sarà il primo incontro commerciale confermato tra i due paesi da quando il presidente Donald Trump ha annunciato tariffe punitive alte fino al 145% sulla Cina, seguite da ritorsioni del 125% da Pechino.

Bessent, in un’intervista su Fox News, ha dichiarato che le attuali tariffe non sono sostenibili e equivalgono a un embargo commerciale. I colloqui di sabato e domenica si concentreranno sulla de-escalation piuttosto che su un grande accordo commerciale.

“Dobbiamo de-escalare prima di procedere,” ha detto Bessent. “Non vogliamo disaccoppiarci, ciò che vogliamo è un commercio equo.”

Gli Stati Uniti dovrebbero “mostrare sincerità” nei colloqui, correggere le pratiche errate e risolvere le preoccupazioni di entrambe le parti attraverso “consultazioni paritarie”, ha detto il Ministero del Commercio cinese in una dichiarazione dopo l’annuncio dei colloqui. La Cina ha accettato di impegnarsi con gli USA dopo la valutazione delle chiamate dalla parte americana e degli interessi propri della Cina.

“Se dici una cosa e ne fai un’altra, o addirittura tenti di continuare a costringere e ricattare sotto le spoglie dei colloqui, la Cina non sarà mai d’accordo, tantomeno sacrificherà la sua posizione di principio, la giustizia e l’equità internazionali per cercare un accordo,” ha detto il ministero.