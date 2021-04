Usa, Cdc: per gli over 65 vaccinati il rischio-ricovero cala del 94%

Il Centro per il controllo delle malattie statunitense (Cdc) ha affermato che, alla luce dei dati raccolti, il rischio di ospedalizzazione da Covid per gli over 65 pienamente vaccinati con Pfizer o Moderna si riduce del 94%. Dopo una prima dose il rischio scende del 64%.

“I vaccini COVID-19 sono altamente efficaci e questi risultati del mondo reale confermano i benefici osservati negli studi clinici, poiché si prevengono i ricoveri tra i soggetti più vulnerabili”, ha detto il direttore del Cdc, la dottoressa Rochelle Walensky.