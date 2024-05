Eventi estremi: Helvetia Italia sostiene riqualificazione per rigenerare ecosistema

Helvetia Italia è impegnata attivamente nella tutela della biodiversità e rigenerazione del territorio per prevenire i rischi che negli ultimi tempi gli eventi catastrofali hanno determinato sul territorio italiano. In collaborazione con la naturetech company 3Bee, infatti, l’Oasi Helvetia, che nel 2023 contava già 200 piante nettarifere, si è recentemente arricchita di ulteriori 200 elementi.

Nel dettaglio, le piante nettarifere sono 400, distribuite in tre regioni italiane: Toscana, Emilia-Romagna e Puglia.

Quest’anno il progetto #Adotta un Bosco, lanciato nel 2023, è stato implementato ed esteso al canale agenziale, attraverso la creazione di un’Oasi dedicata agli Agenti Helvetia, in Toscana, vicino a Campi Bisenzio. Si tratta di una iniziativa che rappresenta un passo concreto verso una strategia di sostenibilità condivisa. È inoltre manifestazione dell’impegno di Helvetia nella diffusione di una cultura consapevole e olistica della sostenibilità verso i propri collaboratori e partner, per condividere con loro l’impegno verso l’ambiente e trasformarli in ambassador verso i clienti.

“L’Oasi Helvetia rappresenta l’impegno concreto della nostra Compagnia nella difesa dell’ambiente e nella tutela della biodiversità: la sostenibilità, infatti, è parte integrante della filosofia aziendale e della strategia di sviluppo di Helvetia. Il nostro programma per l’integrazione dei fattori ESG nei processi e nella cultura della Compagnia, in cui si inserisce questa ultima iniziativa, si sviluppa in conformità alla Strategia 20.25 delineata dal Gruppo”, spiega Roberto Lecciso, CEO del Gruppo Helvetia Italia, ricordando i quattro pilastri della sostenibilità: prodotti sostenibili, investimenti responsabili, attività aziendali sostenibili e cultura della sostenibilità.

La messa a dimora di queste 400 piante nettarifere è in linea con la responsabilità sociale tipica di una compagnia di assicurazioni. “Sostenendo questa tipologia di interventi mirati siamo in grado di rigenerare l’ecosistema anche in luoghi in cui si sono verificati eventi catastrofali. In questo modo diamo vita a un progetto di prevenzione che, consolidando in modo strutturale il territorio, riduce gli effetti degli eventi calamitosi”, precisa il CEO del Gruppo Helvetia Italia.

L’Oasi Helvetia oggi si sviluppa presso 4 grower 3Bee, ovvero proprietari di aziende agricole, che scelgono di rendere il proprio terreno una piccola oasi della biodiversità. “Come compagnia assicurativa che si pone l’obiettivo di essere presente nel momento del bisogno, il Gruppo Helvetia Italia si impegna concretamente nella difesa dell’ambiente e della biodiversità. A tal fine, vogliamo essere parte attiva nella lotta al cambiamento climatico e nella gestione dei rischi da esso derivanti”, specifica Chiara Sanvito, Responsabile Sostenibilità del Gruppo Helvetia Italia. Guardando ai dati 2023 la messa a dimora di 200 piante nettarifere ha portato alla produzione di circa 62kg di nettare, offrendo nutrimento a migliaia di insetti impollinatori, e ha contribuito all’assorbimento di 4.941 Kg di Co2. Le piante nettarifere sono fondamentali per la creazione di ecosistemi resilienti e garantiscono una serie di benefici, tra cui la rigenerazione degli habitat naturali nel territorio nazionale, contrastando la perdita causata dall’espansione delle coltivazioni intensive e dall’urbanizzazione. Inoltre, favoriscono il miglioramento della struttura e della composizione del suolo.

In concreto, attraverso la partnership con 3Bee, la Compagnia si sta impegnando a proteggere, tutelare e rigenerare la biodiversità, contribuendo anche a ripristinare l’ecosistema degradato.