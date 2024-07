Unieuro: ricavi -7% nel 1° trimestre, conferma guidance

Nel primo trimestre fiscale, chiuso il 31 maggio 2024, Unieuro ha realizzato ricavi per 533,9 milioni di euro, con un calo del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in un contesto di mercato in contrazione, come già osservato nei trimestri antecedenti.

La recente acquisizione di Covercare ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo dei servizi, con un incremento del 6,1% rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente, e nel rafforzamento della sua incidenza sul totale dei ricavi, che ora si attesta al 7,3% (dal 6,4% nel trimestre di riferimento). È stato inoltre avviato il lancio di nuovi servizi, tra cui l’estensione delle garanzie e l’assistenza domestica su abbonamento.

Si è registrata una crescita dei ricavi derivanti dalla marca privata, che hanno segnato un +10,3% rispetto al corrispondente trimestre dell’esercizio precedente, rappresentando ora il 4,5% del totale dei ricavi (dal 3,8% nel trimestre di confronto), grazie all’ampliamento dell’offerta di prodotti.

L’EBIT Adjusted ha mostrato un valore negativo di 4,1 milioni di euro, tuttavia in netto miglioramento (oltre il 50%) rispetto al trimestre comparabile, in linea con le previsioni.

La posizione di cassa netta si è attestata a 0,4 milioni di euro, con una diminuzione di 44,1 milioni rispetto al 29 febbraio 2024, a causa dell’effetto stagionale che tipicamente comporta un assorbimento di capitale nella prima parte dell’esercizio.

Le previsioni per l’intero esercizio rimangono confermate, con ricavi previsti in linea con quelli dell’esercizio precedente e un EBIT Adjusted previsto tra i 35 e i 40 milioni di euro. Si prevede che la cassa netta al 28 febbraio 2025 sarà sostanzialmente invariata rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente.