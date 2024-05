Unicredit avvia seconda tranche piano buyback 2023

UniCredit ha definito le modalità attuative per l’esecuzione della seconda del Programma di Buy-Back 2023 per un ammontare massimo pari a 1,585 miliardi e per un numero di azioni proprie non superiore a 200 milioni.

La tranche verrà eseguita in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti della Società del 12 aprile 2024 ed è parte dell’ammontare residuale del payout complessivo a valere sull’esercizio 2023 pari a 3,085 miliardi, interamente autorizzato dalla Bce e da eseguirsi in due o più tranche nel corso del 2024.

Gli acquisti saranno avviati oggi, 9 maggio 2024 e si prevede che possano concludersi indicativamente entro il mese di luglio 2024.

Le azioni UniCredit che verranno acquisite nell’ambito della Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2023 verranno annullate in esecuzione della delibera della predetta Assemblea.