UBS pianifica la successione del CEO: tre candidati interni in lizza

UBS ha in programma di selezionare un successore per il CEO Sergio Ermotti da una short list di tre candidati interni, quando Ermotti lascerà l’incarico tra circa tre anni. Lo riporta il Financial Times, citando fonti anonime a conoscenza dei piani.

I candidati, le cui identità potrebbero essere svelate già in occasione dell’assemblea annuale del 2025, dovrebbero essere scelti dall’attuale consiglio di amministrazione.

Tra i papabili, il capo della gestione patrimoniale, Iqbal Khan. Altri possibili contendenti includono il capo dell’investment bank, Rob Karofsky, il numero uno del non-core e legacy, Bea Martin, e il presidente di UBS Svizzera, Sabine Keller-Busse.