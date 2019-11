Ubi Banca: Emilio Carugati è il nuovo responsabile grandi patrimoni

UBI Banca annuncia l’ingresso di Emilio Carugati nella posizione di “Responsabile Grandi Patrimoni” di UBI Top Private, divisione di UBI Banca dedicata al Private Banking, con masse intermediate pari a circa 38 miliardi di euro.

Emilio Carugati opererà a diretto riporto di Riccardo Barbarini, Responsabile di UBI Top Private, con l’obiettivo di potenziare le attività della divisione nell’ambito della clientela di fascia più alta, focalizzandosi in particolare sulla gestione e lo sviluppo di servizi dedicati.

Carugati, 51 anni, proviene da UBS, dove era Region Head delle branches italiane di UBS Wealth Management. In UBS Wealth Management per oltre 13 anni, ha ricoperto ruoli diversi nell’area commerciale e manageriale con focus sia domestico che internazionale.

Prima di UBS, ha lavorato per 10 anni in The Boston Consulting Group, dove ha contribuito alla creazione delle practice Wealth Management e Technology dell’ufficio di Milano.