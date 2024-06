TSMC: ricavi +30% a maggio grazie a domanda AI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), il maggior produttore di chip su commessa al mondo, ha registrato un aumento delle vendite del 30% nel mese di maggio, raggiungendo i NT$229,6 miliardi ($7,1 miliardi), grazie alla crescente domanda per l’intelligenza artificiale e alla ripresa di alcuni settori dell’elettronica di consumo.

Questa crescita è stata supportata dalla competizione globale per lo sviluppo dei servizi AI, con TSMC che produce semiconduttori per Nvidia, i quali vengono poi venduti a colossi come Microsoft e OpenAI. Inoltre, le vendite mondiali di smartphone sono uscite da un lungo periodo di calo nei primi tre mesi dell’anno, alimentando aspettative di ordini robusti per i chip mobile.

TSMC è riuscita a mantenere margini elevati mentre il mondo si affanna nella costruzione di data center. È il produttore esclusivo degli acceleratori AI più avanzati di Nvidia e fabbrica anche semiconduttori per Apple e Advanced Micro Devices, il principale concorrente di Nvidia. Questa settimana, il presidente e CEO di TSMC, C.C. Wei, ha ribadito le aspettative che lo sviluppo dell’AI porterà a una ripresa in tutto il settore quest’anno.